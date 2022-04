Eloy Jiménez espera como agua de mayo un triunfo que revierta la peligrosa dinámica en la que vive inmerso el Atlético Baleares. El técnico del conjunto blanquiazul, que todavía no ha dado con la tecla en el equipo desde su llegada, cree que el bloqueo de sus futbolistas en el terreno de juego es más mental que futbolístico. "El tema coco es lo que está pasando. Necesitamos ganar un partido para que vuelva la confianza de todos. Para eso hay que recuperar la mejor versión de cada uno de nosotros, las dinámicas y estados de ánimo existen en el deporte de alta competición", ha analizado.

La situación de playoff del Atlético Baleares en la clasificación corre serio riesgo de cambiar, con muchos equipos a menos de un partido de distancia. Una presión añadida que el técnico de Hellín intenta que no afecte a sus pupilos. "No sé si se crearon expectativas reales o no de estar en las primeras posiciones...puede que afecte. Yo intento quitar esa presión porque hay muchos candidatos como nosotros y no podemos pensar en el inicio que se tuvo, la situación y dinámica ha cambiado y tenemos que ganar partidos para mantener la plaza de playoff. Ganar un partido cambiaría todo", ha insistido en la sala de prensa del Estadi Balear.

Tras empatar ante el Cornellà, enfrente espera el Algeciras, rival que en caso de ganar le superaría en la tabla. "El partido del Cornellà ya es historia y viene un partido importantísimo. El fútbol te da una oportunidad cada domingo, el Algeciras es un rival directo y lucha como nosotros por estar en esas posiciones de arriba. Tenemos la idea de ir a ganar, con una mentalidad de hacernos fuertes sabiendo de la dificultades", ha destacado.

Sobre el conjunto gaditano, espera un rival que salga a morder desde el inicio: "El Algeciras está hecho para estar arriba, tiene las ideas claras. La afición aprieta en su campo y sabemos qué situación tendremos pero estamos preparados para competir allí. Tienen jugadores verticales que hacen daño".

Eloy ha abogado por olvidarse del resto de enfrentamientos y centrarse solo en lo que haga su equipo cada fin de semana. "No miro otros resultados, primero debemos hacer nosotros los deberes, así será más fácil aprobar, si no los haces, ya dependes de terceros. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. El problema que tenemos lo tienen otros equipos. El otro día el Andorra empató en el campo del Costa Brava", ha apuntado.

"La dificultad está en que cualquier rival te puede ganar porque los de abajo se juegan bajar. Los chicos trabajan de maravilla y en actitud positiva, tenemos que dar todos más y buscar la fórmula, esto es deporte y puede pasar cualquier cosa", ha añadido.

Además de las bajas comunicadas en la mañana de hoy por el equipo, el preparador blanquiazul ha explicado que tiene a algún que otro futbolista entre algodones para el choque de este domingo en tierras gaditanas. "Algún jugador tiene problemas y dependemos del último entreno y de los servicios médicos para saber si viajan, pero tenemos la buena noticia que la semana que viene recuperaremos jugadores, porque tenemos futbolistas importantes fuera con los que no podemos contar", ha informado.