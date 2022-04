L'afició està farta

Molt enfora queda aquell primer partit de lliga a Cornellà. Alguns creiem que podríem seguir a l’equip en els desplaçaments, però, ja llavors, el club no ens ho posà fàcil. Curiosament ahir, l’afició rival va venir amb l’entrada pagada pel seu club. Nosaltres no aconseguírem ni això, del nostre, en aquell desplaçament. Està clar que aquesta és una evidència més de la mala gestió, que fa el club, de la relació amb els aficionats. I això ens ha duit a veure les grades buides. Fins i tot han arribat al punt d’arremetre contra la Grada Popular que ahir, potser, va ser l’única cosa positiva que va tenir el partit.

Aquell partit a Cornellà va ser un partit on l’eufòria ‘balearica’ es va desfermar. Vàrem poder veure un equip que va dominar el rival amb mà de ferro i que no va deixar que suràs en cap moment. Els dos gols de Canario i una gran suficiència defensiva va enfonsar qualsevol intent dels cornellanencs.

Probablement, si aquell dia ens haguessin dit que, al següent encontre que tindríem ens trobaríem patint per entrar al play-off d’ascens, no ho hauríem cregut. Si ens haguessin contat que el partit d’ahir l’empataríem amb una sensació d’incapacitat davant un rival inferior, hauríem dit que estaven bojos. Però és evident que aquesta plantilla hi ha una manca de lideratge clar. No hi ha ningú, que quan venen mal dades, sigui capaç de dir què és i què vol dir ser ‘balearico’ i perquè es fa necessari lluitar fins al darrer alè. I encara més trist, que els jugadors no ho facin dins el camp, perquè ni tan sols els que comanden els ho hagin sabut dir. Crear plantilles sense referents és un error imperdonable de la part esportiva.

S’ha dit moltes vegades que Ingo no fa cas dels comentaris. Per ventura, ha arribat el moment que en faci, sobretot d’aquells que venen de l’afició.