Eloy Jiménez no quiere más despistes. El técnico del Atlético Baleares es consciente de que su equipo tiene “que corregir ya lo d encajar primero”. “En los cuatro partidos que llevo al frente de este equipo, los hemos empezado perdiendo todos. Tenemos que ser más sólidos para no tener que ir remontando encuentros. Hemos preparado y trabajado esa situación y el equipo esta convencido”, ha señalado durante la previa del partido que afrontan este domingo frente al Cornellà.

Para el encuentro frente a los catalanes, Eloy Jiménez no podrá contar con Delgado, Hugo Rodríguez, Cordero, Petcoff y Armando: “Los demás están disponibles. Cuando un jugador es titular parece que la baja es más importante, pero tenemos variantes y garantías de experiencia y juventud para suplantar dichas bajas”.

Cuestionado por la importancia de lograr un triunfo tras un estreno titubeante en su puesto, Eloy ha señalado la importancia de “hacerse fuertes en casa”. “Tenemos que ganar y hacer nuestro partido. Ser nosotros mismos y de esta manera hacer bueno el punto que sacamos fuera”, ha relatado.

“Los equipos que vienen por detrás aprietan porque todos quieren ganar. Sabemos que lo más importante es no fallar en casa. Debemos ser fuertes”, ha insistido.

Jiménez también se ha referido al papel de sus delanteros: “Como exdelantero que fui parece que en es posición si no marcan es que no están, pero no es así. No tengo duda de que marcarán, porque están trabajando. Lo que les pido es que no tengan miedo a fallar. Los goles, quitando el del Andorra, son a balón parado".