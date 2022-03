El entrenador del Atlético Baleares Eloy Jiménez calificó como «justo» el empate entre su equipo y el Sevilla Atlético, aunque dejó claro que no pueden encajar tan pronto en cada partido. «A ellos les ha beneficiado marcar tan pronto y eso sí que es algo que tenemos que corregir. No podemos encajar tan pronto. Son cosas que no nos podemos permitir», criticó.

«Confiamos en nuestros delanteros y hemos visto como en la primera vuelta en cualquier ocasión decidían un partido. En estos cuatro partidos hemos empezado por detrás en el marcador y al menos lo bueno es que hemos sido capaz de levantar ese resultado en tres de ellos. Pero tenemos que trabajar más y mejorar», añadió. ✍🏻 𝗖𝗥𝗢́𝗡𝗜𝗖𝗔 |1-1| 🆚 @CanteraSFC para subir a la cuarta plaza de la clasificación



🗣 Eloy: “El punto es justo”

🗣 @Alberto_Casta7 : “El domingo es una final contra el @ue_cornella “



ℹ️ https://t.co/ImHNyOFAbn#ATACAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/hLA4uE9FED — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) 27 de marzo de 2022 Para el preparador blanquiazul, el equipo reaccionó bien al gol de Lulo: «Hemos sabido reaccionar y empatar, hemos tenido nuestras opciones y ellos las suyas y al final, el empate es justo. Falta esa pausa y toma de decisión correcta». El técnico manchego no quiso opinar sobre la labor del Lax Franco, colegiado del encuentro, aunque transmitió el sentir del vestuario. «Todos somos personas y nos podemos equivocar, lo que no me ha gustado nada es que mis jugadores me han dicho que sus formas no eran correctas», apuntó.