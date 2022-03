«Tenemos que jugar el playoff, no he venido a algo que no sea eso», ha señalado este viernes, tras el entreno, el técnico del Atlético Baleares, Eloy Jiménez. «Necesitamos ganar, volver a nuestra mejor versión, todo el trabajo que se está haciendo tiene que darse en resultados para coger confianza y empecemos con la flecha para arriba, que recuperemos jugadores lesionados y que todos recuperen su mejor versión, así se hace un buen equipo», ha destacado el preparador albaceteño, que tiene las bajas de Cordero, Hugo Rodríguez y Armando para el partido de este domingo en el campo del Sevilla B (12:00 horas).

«La gente lesionada... siguen los mismos, se avanza. Cordero ya volverá la semana que viene; poco a poco irá con el grupo. Armando se empezará a saber cuándo se incorpora al grupo. Quiero tener a todos disponibles, eso te añade competitividad a la plantilla», ha dicho Jiménez, que no se fía del filial sevillano: «Sabemos la dificultad del rival y los que quedan en adelante, porque todo el mundo tiene mucho en juego. Ya vimos que el Sevilla Atlético sacó algo positivo en la ida y tendremos que hacer un partido serio; pero si estamos a nuestro nivel podemos ganar el partido, respetando mucho al rival porque nos lo pondrán difícil. No juega el primer equipo así que tendrá a todos los jugadores, trabajan muy bien la cantera y será complicado».

«Debemos ser nosotros mismos, un equipo que cuando no se tenga el balón el otro equipo tratará de someter, pero queremos ser dominadores, un equipo que exija, ya se vio nuestra gran segunda parte ante un equipazo como el Andorra la semana pasada. Queremos que ser serios y verticales cuando toque también», ha explicado el técnico del Baleares.

«Tenemos un equipo muy competitivo que quiere estar en una condición óptima ya mismo», ha insistido el de Hellín, que ha añadido: «Ahora tenemos el calendario, quitando los tres que hemos pasado, que no es que sean más fáciles, serán complicados igual, pero no son de nuestra liga ahora. Pero no pienso en nada más allá del Sevilla Atlético».

«No tengo duda del equipo, confío mucho en lo que tenemos. Tenemos que jugar el playoff, no he venido a algo que no sea eso. También es verdad que hay más candidatos, más equipos con las mismas posibilidades, pero yo soy optimista. El que menos falle estará ahí y esa es mi ilusión; y a eso he venido», ha concluido.