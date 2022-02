Orsai: El Radiocasset del R-12

Així com ens feim grans la nostàlgia ens abraça i els records més llunyans són els més propers. Cada vegada que enfil la carretera vella de Llucmajor em venen al cap aquells viatges de cap de setmana amb l’R-12 familiar de mon pare. Havíem llogat una casa a Porto Colom, el Seat 850 havia tornat petit, incomode i poc fiable, així que mon pare va comprar un cotxe familiar molt gros per a l’època, a més, tenia un extra, el radiocasset! En aquells viatges d’anada, el dissabte horabaixa, sempre ens acompanyava l’orquestra de Ray Conniff o cantants com Georges Moustaki o Demis Roussos. La tornada, el diumenge horabaixa, sempre era amb el Tablero Deportivo.

Tot i que ja han passat molts d’anys, sempre associi els diumenges horabaixes amb aquells mítics eslògans radiofònics. La majoria eren frases que avui seria impossible que s'emetessin. Per ventura aquell que més gràcia em feia era: «En vaso largo o en copa corta, anís de la Asturiana que bien se porta». Però de begudes alcohòliques n’hi havia moltíssims: «Que hora és? La hora 103»; «Soberano es cosa de hombres»; «Salud, dinero y amor...y un largo de Fundador». Tampoc faltaven els de tabac: «Puritos reig, el rey de los puritos». Si ahir hagués hagut de fer un d’aquells viatges de tornada, escoltant el Tablero Deportivo, després del partit contra el Linense, hagués resultat tràgic. Hauria pensat que l’equip que m’havien venut com un cotxe de gamma alta, a cada diumenge que passa, s’assembla més a l’ R-12 de mon pare. Escoltaria els eslògans que prometien felicitat fictícia consumint begudes esperituoses i tabac, i els hauria comparat amb els errors que cometem temporada rere temporada, deixant l’ascens com un miratge. Em qued amb el radiocasset que costava poc però era fiable.