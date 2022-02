Cuando las cosas van mal y la autocrítica no aparece es entendible que la situación no se arregle. El técnico del Atlético Baleares Xavi Calm, prácticamente sentenciado tras la derrota ante el Linense, cree que el gol de los locales hizo que «se perdiera el sentido». «Cuando nos han marcado el partido ha perdido un poco el sentido y lo hemos intentado más con el corazón que con la cabeza», explicó.

El mal momento de los blanquiazules, tanto en juego como en resultados, fue explicado como algo más anímico que futbolístico por el preparador catalán. «Es una mala dinámica, más mental que futbolística, remamos mucho para no tener premio y cuesta aceptarlo, aunque tengas jugadores de mucha calidad», apuntó.

El viento, el rival y el apoyo del público fueron los tres condicionantes que subrayó para justificar el encuentro de los suyos. «Ha sido un partido no muy bonito a nivel futbolístico y competido. El viento no ayuda, éramos dos equipos con urgencias de puntuar», destacó.

«Aquí es un campo difícil como se ha visto, los dos hemos competido, pero el premio es para el local. Es una derrota dura porque la dinámica y los números no son buenos», añadió.

Por su parte, Carlos Delgado apuntó que la mala dinámica que arrastran les está penalizando en exceso. «Hemos entrado bien, con una buena primera parte, pero no somos capaces de materializar y eso nos penaliza. Ha vuelto a llegar el gol de ellos a balón parado y la necesidad de los dos equipos hace un partido más abierto. No nos están saliendo las cosas, el deporte vive de resultados y no nos ha dado soltura, no hemos generado esa ocasión clara que nos ponga por delante y no hemos sido tan efectivos», lamentó.