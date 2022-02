Bravo Sandra Torres

Quan Morfeo, a la primera entrega de Màtrix, li va dir a Neo: «No pensis que ets el millor, sinó que ets el millor», li deia que s’ho havia de creure per poder avançar. Tradicionalment, els nostres jugadors perceben que venen a un equip amb aspiracions a pujar i així els hi fan evident. Però hi ha molts rivals nostres que no només tenen aspiracions, és que saben que pujaran. A partir d’aquí la superioritat psicològica que imposen és esmicoladora. Quan un club es creu amb el dret d’ascendir debilita el rival, en aquest cas a nosaltres, i a ell el fa més fort. L’entorn de l’Atlètic Balears tradicionalment ha estat negatiu. S’ha basat en la frase que el ‘balearico’ és un patidor. Amb aquest esperit és impossible aconseguir els èxits perquè l’equip normalment arriba a notar la depressió.

Per tot això són tan importants les paraules de la nostra portera Sandra Torres quan va dir que arribarà un moment que l’Atlètic Balears estarà a Primera Divisió. Normalment, a mi m’agrada fer pronòstics i en públic he dit que aviat els nostres dos primers equips arribaran a Primera Divisió i que el juvenil, d’aquí no res, jugarà la Copa, en sentir-m’ho dir, la majoria se’n riu. Però estic convençut que els nostres jugadors i les nostres jugadores han de percebre que són aquí per assolir aquestes fites, sinó és millor que no hi siguin. Només amb una autoconfiança total de ser els millors, sense oblidar el respecte envers els rivals, assolirem els èxits. Em sembla que aquest és el problema que tornam a tenir aquest any. No som capaços de fer veure els jugadors que aquesta és la necessitat del club perquè ni tan sols nosaltres mateixos som capaços de creure-hi. Els darrers resultats i el pobre joc oferit d’un grup de grans jugadors així ho fa veure. Sandra Torres ha marcat el camí a seguir. Mentre, necessitàrem algú que ens faci creure que som els millors.