“Me quedo con la reacción que ha tenido el equipo y las sensaciones, pero somos conscientes que haber sacado once de los últimos veintisiete puntos no son números para estar contentos”, reflexionó Xavi Calm, técnico del Atlético Baleares, después de que su equipo sumara su segundo empate consecutivo en casa: “Solo nos gusta ganar, pero creo que frente al Nàstic hemos pagado nuestro mal inicio de partido. El punto no nos deja contentos, pero ya solo toca pensar en el siguiente encuentro”.

