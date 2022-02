No hay tregua. Tras empatar en casa frente al San Fernando y lograr la victoria el pasado fin de semana frente al Betis Deportivo, el Atlético Baleares centra ya todo su esfuerzo en el encuentro que afrontan este domingo frente al Nàstic de Tarragona. Xavi Calm, técnico blanquiazul, avisa del peligro de un rival que ocupa la séptima posición en la tabla: “Sabemos que es un buen equipo y que no están donde querrían estar. Vienen de ganar tres encuentros seguidos, van bien en estrategia y además se han reforzado muy bien en el último mercado invernal, pero si queremos estar arriba debemos ganar en casa siempre”.

El preparador catalán ha alertado sobre el peligro de una categoría en la que cualquier equipo puede sorprenderte. “Hemos de estar atentos siempre y más si cabe durante el partido. Cada semana se ve que la categoría es muy difícil y se ven sorpresas en los resultados. El Nàstic ya nos lo puso difícil en la ida y somos conscientes de que no podemos relajarnos”, ha indicado.

Para el encuentro frente al conjunto catalán, Calm recupera a Olaortua. Sin embargo, el técnico blanquiazul todavía no sabe si podrá contar con Cordero. El futbolista protagonizó un brutal choque de cabezas con Jesús Álvaro en el encuentro frente al San Fernando y el lateral es baja segura ante los catalanes: “Cordero ha hecho un gran esfuerzo para entrenar esta semana y mañana decidiremos si entra en la convocatoria. Médicamente Jesús Álvaro está bien, pero aún tiene algún mareo, secuelas que hasta que no acaben no le permitirán ejercitarse, pero las pruebas han salido bien. Cuando esté al 100%, entrenará. Es difícil decir el tiempo, pero esperamos que sea poco".