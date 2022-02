Iñaki Olaortua está de vuelta. Dos meses después de ser operado del menisco, el central del Atlético Baleares ya se ejercita junto al resto de sus compañeros. “La verdad es que pensaba que el proceso de recuperación iba a ser más largo, pero ha llegado el día y ya soy capaz de entrenar con el grupo. Ahora es cuestión de coger el ritmo y que el míster decida”, ha señalado el futbolista vasco.

Olaortua no ha dejado de trabajar en este tiempo. Además, de “sentir el apoyo de la afición”, el jugador ha invertido muchas horas de trabajo con los fisios y con el recuperador Carlos Romero, pero poder acortar los plazos cuanto antes: “Nunca me había lesionado y creo que me llegó en uno de mis mejores momentos. Han sido semanas duras, de muchísimo trabajo. He venido cada día a ejercitarme y ahora lo importante es que sobre el verde tenga buenas sensaciones”.

El defensa blanquiazul ha reconocido que Xavi Calm, técnico del Baleares le ha dicho que “tenga calma”. “Siempre tuve la idea de llegar al final de temporada, donde se decide todo, pero aún tengo que coger la forma porque he estado dos meses parado. Calm me ha dicho que vuelva con calma, pero bien”, ha indicado.

La mujer de Olaortua, Maialen, juega en la sección femenina del Atlético Baleares y el futbolista vasco también ha tenido unas palabras para ella tras superar una lesión y volver a vestirse de blanquiazul: “Maialen ha vuelto al equipo en el mercado de invierno y está muy contenta por dejar atrás su lesión. Es impresionante la racha que llevan, dejando la portería a 0 y estamos seguros de que el femenimo subirá. Ellas lo tienen ahí, pero ojalá podamos subir los dos”.