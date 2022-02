Orsai: Plats bruts

Jo vull anar a la platja, perquè em toqui el sol… Jo que soc tan guapo així de normal, amb la pell torrada estaré brutal!!!» Així començava cantant el David, la cançó d’«Anam a la platja» del capítol «tinc ritme» un dels millors de la mítica sèrie Plats Bruts que va emetre TV3 a principis dels anys 2000.

Després, la resta de personatges explicaven les esperances i il·lusions que depositaven en aquesta anada. Però, el dia de platja és un desastre i les expectatives no es varen complir, en David, en Lopes, l’Emma i companyia, tornen a ca seva amb aquesta cançó: «marxo de la platja, mai no tornaré, s’està millor a casa, mai repetiré» Aleshores, el cambrer del bar, n’Stasky, diu que les coses no havien anat tan malament i demana: «i demà que farem?». La resta responen: «Vindrem a la platja, i que vols que facem».

Probablement no hi ha res que defineixi millor els «balearicos» com la seqüència d’aquesta cançó. Almanco a la Penya Jogo Bonito és així. Després d’aconseguir només 7 dels darrers 21 punts possibles, d’encadenar 3 derrotes consecutives fora casa, quan vols llançar la tovallola... apareix en Tomeu Gomila i et diu: «jugant sempre com avui guanyam mínim el 70% de punts». Després t’aixeques el matí i trobes aquest missatge d’en Jordi Herrero: «avui vespre ho he vist clar, farem primers, justets però primers». Aleshores et refàs, et tornes a emocionar i penses: diumenge que ve, contra el Betis Deportivo, aniré a veure el partit al bar.

Acaba l’encontre a Sevilla i t’emociones perquè tornam a guanyar fora camp. L’horabaixa penses que en Tomeu Gomila ja havia pronosticat que el lider cauria. Aleshores ja tornes a somiar, perquè ser «balearico» és això, estar acostumats als mals moments per assaborir els bons.