Xavi Calm tiene clara la receta para que su equipo eleve su nivel como visitante. "Siempre vamos a buscar los partidos, los tres puntos, pero a veces debemos ser más pacientes con pelota, fuera de casa nos falta tranquilidad y no hacer partidos de ida y vuelta, debemos controlar los partidos mejor mentalmente y ser más pacientes. Es una cuestión a mejorar, de las sensaciones, de que estás sometiendo al rival y no sufres y eso nos está faltando fuera de casa", ha explicado en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo en Sabadell.

El entrenador del Atlético Baleares desconfía del conjunto catalán, en puestos de descenso a la Segunda RFEF. "Está luchando en una posición que no esperaban, ni por plantilla ni por entidad. Es una sorpresa e intentan cambiar la dinámica puntuando para salir de ahí. Llevan seis partidos sin perder, tres victorias y tres empates. Visitar la Nova Creu Alta siempre es complicado, más allá de la clasificación. Nosotros estamos concienciados de que fuera de casa debemos hacerlo mejor, sea contra el equipo que sea. Fuera de casa tenemos que mejorar y queremos hacerlo este domingo", ha reiterado.

Calm asume con naturalidad que inician el tramo decisivo del curso, el que definirá la temporada. "La Primera RFEF es una categoría muy dura, con muchos equipos que tienen nuestro mismo objetivo, todo el mundo se juega mucho, son jornadas claves y lo sabemos, cada semana hay sorpresas y al final de la temporada muchos equipos querrán estar arriba, será duro para todos. Debemos intentar ser conscientes de dónde estamos, a veces nos saldrán mejor las cosas, pero compitiendo para estar en la parte de arriba", ha reflexionado.

El preparador no descarta el debut del centrocampista Tòfol Montiel, recién llegado, ante los arlequinados. "Afronta este reto con ilusión, está en casa, con su familia, donde tiene un club que aspira a cosas importantes y, nada más entrenar, toda la plantilla se ha dado cuenta de dónde viene y de su calidad. Falta que él sepa qué categoría es Primera RFEF, no es lo mismo, por carácter y condiciones de futbolista no será y competir lo antes posible ayudará mucho", ha comentado.

El técnico se ha felicitado por el trabajo durante la semana de sus pupilos. "No estamos acostumbrados a trabajar con veintidós jugadores, la calidad de entrenos no es la misma y no podíamos hacerlo desde el partido contra el Andorra, solo tenemos a René e Iñaki como bajas", ha finalizado.