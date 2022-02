Patrick Messow ha acabado más que satisfecho con el mercado de fichajes del Atlético Baleares. El director deportivo del conjunto blanquiazul, que ha aprovechado la presentación esta mañana del portero Carlos Abad y el extremo Víctor Pastrana, ha dicho estar "contento" con los jugadores que han llegado a la isla. "Hemos buscado cosas puntuales, no era fácil. Es un mercado difícil porque los jugadores que juegan no pueden salir, otros juegan poco y tienen dudas de si jugarán aquí... Son cosas que hay que valorar", ha explicado.

"Hemos acertado y estamos contentos, ahora depende de los chicos que aporten al equipo. Lo veremos en el verde, donde ya depende del míster", ha añadido.

Messow no ha dudado en afirmar que este equipo debe aspirar "a lo máximo", que no es otra cosa que intentar el ascenso a Segunda División. "La clasificación está ahí, estamos en muy buena posición con dos partidos menos y podemos aspirar a lo máximo. Queda mucho y hemos visto las circunstancias que pueden pasar en la temporada, quedan muchos partidos. Cuando falten solo diez veremos, la ambición y exigencia de ese equipo es máxima", ha apuntado.

Abad: "No vine por tener algo, sino porque lo que había era bueno"

Abad, dos meses después de anunciarse su fichaje fuera de mercado, por fin puede estar disponible para Xavi Calm y competir por un puesto en la portería junto a René y Xavi Ginard. El guardameta tinerfeño ha reconocido que vino al Atlético Baleares porque vio que lo que había "era bueno". "Ha sido algo extraordinario todo, porque no es normal firmar fuera de plazo de mercado antes de invierno, nunca me había pasado. No vine por tener algo, sino porque lo que había era bueno. Creo que acerté, pero queda trabajo para reivindicar esa decisión y que de verdad sea un éxito", ha destacado.

"Me decanté por venir por la trayectoria del club, a parte de que cuando vine eran primeros, lleva varios años rozando el ascenso y es sinónimo de que se están haciendo las cosas bien", ha añadido.

Pastrana: "Todos tenemos claro que el objetivo es quedar lo más arriba posible"

El otro futbolista en comparecer ante los medios en el Estadi Balear ha sido Víctor Pastrana, que ya ha dejado muestras de su calidad en los últimos tres partidos, donde ha sido titular. "Siento que tengo la confianza del míster y quiero hacerlo lo mejor posible. Llevo tres partidos de liga de titular y contento juegue lo que juegue. Daré el máximo en el campo y en cada entrenamiento", ha explicado.

El extremo guadalajareño ha afirmado que el objetivo del equipo no es otro que pelear hasta el final por el ascenso de categoría, destacando la importancia de terminar primeros. "El equipo sabe de lo que es capaz, el nivel que hay y todos tenemos claro que el objetivo es quedar lo más arriba. Si quedamos primeros se recompensa el trabajo y si hacemos playoff, tocará luchar por intentar subir de categoría", ha concluido.