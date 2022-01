Xavi Calm acabó más que satisfecho con el triunfo de su equipo ante el Algeciras. El técnico del Atlético Baleares resaltó especialmente la capacidad de lucha de sus futbolistas en una convocatoria que solo contaba con 13 del primer equipo. «Era un partido importante, sufriendo porque ellos son un gran equipo pero los 3 puntos se tenían que quedar aquí. Ahora a pensar en el Linares. Hemos intentado no colocar a muchos jugadores fuera de su posición. La fuerza del equipo nos ha llevado a ganar los 3 puntos. Todo el mundo lo ha hecho lo mejor posible y hemos dado un paso como equipo con la gente muy implicada», explicó.

«La clave ha sido marcar dos goles en dos momentos muy importantes. Encajar el 2-1 nos ha hecho sufrir, pero la categoría es así de dura», añadió.

El técnico del Baleares puso en valor el estreno de Pastrana, uno de los fichajes de este mercado de invierno, como titular. «Sabemos que es un jugador desequilibrante. Ha jugado en una posición nueva para él hoy y ha metido un buen centro en el gol. Al final tal vez le haya faltado un poco de energía que cogerá con entrenamientos y partidos», apuntó.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Vinicius Tanque. El delantero brasileño cuajó una gran actuación que redondeó con un gol. «Particularmente necesitaba un partido así, tras una semana cabreado conmigo mismo. Quería hacer un buen partido y que ganáramos», reconoció.

«He trabajado mucho conmigo mismo. Venía de muchos partidos sin marcar y me enfado cuando no hago goles o juego bien y lo tenía hablado con mi mujer. Tengo una inflamación en la rodilla, pero nada que me impida jugar. Voy a hacer de todo para que el club cumpla sus objetivos», añadió.