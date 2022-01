Sufrido triunfo del Atlético Baleares en su regreso a la Liga (2-1)

El Atlético Baleares regresaba a la Liga tras seis semanas de parón entre aplazamientos y Copa del Rey y lo ha hecho de la mejor forma posible, con una sufrida victoria sobre el Algeciras, rival directo por el ascenso. Los goles de Vinicius, en el 4, y de Dioni, en el 55, hacen que los blanquiazules vuelvan a ganar en Liga dos jornadas después y comenzar con buen pie su maratón de nueve partidos en las próximas semanas. Los visitantes han recortado distancias en el 77 mediante un tanto de Álvaro, pero los tres puntos se han quedado finalmente en el Estadi Balear.

No era fácil la papeleta para los de Xavi Calm. La convocatoria, bajo mínimos por las numerosas bajas que presentaba, no ofrecía muchas alternativas a un once con novedades, sobre todo en defensa. El Algeciras, por su parte, llegaba tras derrotar al líder, el Villarreal B, y con jugadores desequilibrantes en ataque.

Sin embargo, el inicio del partido ha sido una pesadilla para los de Iván Ania. En el primer minuto, Victor López se echaba al suelo reclamando el cambio. Primer contratiempo para el Algeciras y ovación de gala para José Peris, que regresaba a la que fue su casa en los últimos años. Y justo a continuación, jugada rápida organizada por la izquierda por los de Xavi Calm, Pastrana ha caído en profundidad y ha metido un buen centro para que Vinicius Tanque, de tacón, marcara uno de los goles de la jornada.

Sin casi buscarlo, el Atlético Baleares ya estaba por delante del marcador. El gol no ha cambiado el guión esperado en el encuentro. Al conjunto andaluz no le temblaban las piernas con el balón en los pies, mientras que los palmesanos no tenían problemas en recular y amenazar a la contra. Especialmente con los pases en largo a Vinicius y Dioni a la espalda de los laterales.

El brasileño ha tenido el segundo en el 20, pero el bote del balón le ha traicionado y su remate, cuando ya se cantaba gol en el Estadi Balear, se ha ido a las nubes. El partido transitaba con poca presencia en las áreas, con mucha pelea en el centro y con un duelo de estilos muy marcados entre dos equipos llamados a estar en el playoff de ascenso.

Los de Calm han estado muy cómodos durante la primera mitad, con un Xavi Ginard que apenas ha tenido que intervenir. El Algeciras, con cerca de una veintena de aficionados que se han desplazado a la isla para animarlos, aglutinaba la posesión, pero sin traducirlo en ocasiones claras. Tomás, con un tiro de exterior desde dentro del área, y Álvaro Romero, con un disparo seco desde lejos, han sido los únicos en poner a prueba a Xavi Ginard, muy seguro en ambas acciones.

Con este panorama, con el partido en el lugar donde quería el Atlético Baleares, ambos equipos se iban a vestuarios. En la segunda parte, cabía aguardar cómo iban a aguantar los blanquiazules, que andaban cortos de recursos en el banquillo.

El arranque ha sido igual a cómo acababa la primera parte, con el Algeciras manejando el balón y el Baleares bien situado, aunque comenzando a pasarlo mal. Los de Iván Ania, sin embargo, dejaban muchos espacios atrás, con la defensa muy adelantada, y de este modo ha llegado el segundo de los locales, que ha tenido una efectividad máxima en el partido.

Contra de libro tras recuperar el balón en el centro del campo. Vinicius ha caído a banda, se ha tomado su tiempo para otear el área y ha encontrado a Armando, que, tras casi forzar un penalti, ha localizado a Dioni que, solo y sin marca, ha fusilado a placer a Crespo.

Dos goles de ventaja con la ley del mínimo esfuerzo perfectamente ejecutada, un premio impagable para los de Calm, que afrontan un final de mes de enero terrorífico con partidos cada cuatro días.

El segundo tanto ha apaciguado los ánimos del Algeciras y ha comenzado a llegar el turno de los cambios. Ania ha proyectado un triple cambio para los suyos, intentando refrescar el centro del campo en busca de soluciones. Jesús Álvaro, que ha regresado tras lesión, reemplazaba a un voluntarioso José Fran, mientras que Manel, ya recuperado de la covid, sustituía a Vinicus, uno de los mejores del partido.

El partido parecía ya visto para sentencia, pero en un minuto ha cambiado por completo. Luca Ferrone abandonaba el campo para ser atendido en la banda y los visitantes han provechado la superioridad numérica para recortar distancias en el marcador. Buena jugada de todo el grupo que ha acabado con un disparo de Álvaro Romero ante el que nada ha podido hacer Xavi Ginard.

Con los visitantes crecidos, tocaba juntar líneas y apretar los dientes para retener un triunfo importantísimo para seguir enganchado a los puestos de ascenso. Los minutos iban pasando y cada centro al área de los rojiblancos helaban la sangre de los balearicos presentes en las gradas.

El pitido final del colegiado ha sido celebrado como tocaba. El Atlético Baleares, que ya ha dejado atrás el sueño de la Copa, ha sacado el partido con solvencia, con una dosis de sufrimiento, pero se mantiene en la cuarta posición con 32 puntos y con confianza para seguir recuperando el terreno perdido.