Xavi Ginard: «¿Por qué no podemos ganar al Valencia?»

Por nombre… ¿El Valencia impone más que Getafe o Celta?

Lógicamente. Es verdad que los dos clubes a los que nos hemos medido son muy grandes, pero el Valencia es conocido en Europa, tiene Ligas y creo que por nombre es el más complicado de los tres.

¿Se prepara de manera muy diferente un partido de su Liga a uno de Copa ante un Primera?

No hay muchas diferencias y en ese sentido tenemos mucho ganado. Creo, incluso, que es más fácil para un entrenador y los jugadores preparar un partido de Copa que de Liga. Aquí la motivación no se tiene que entrenar. La ilusión ya está ahí y eso lo tenemos ganado.

¿Qué es lo que más le preocupa del rival?

Nada en concreto. Estamos aquí gracias al trabajo diario. Hemos hecho un esfuerzo muy grande en las anteriores rondas y hemos obtenido una recompensa. Pase lo que pase vamos a disfrutar.

Un partido de Copa a las 12 del mediodía, ¿extraño?

Lo es. Igual me equivoco, pero no recuerdo ningún partido de Copa a esa hora. Siempre se había jugado por la tarde o por la noche y entre semana. No queda otra que adaptarse.

Más adaptación de la que tienen ustedes...

Eso es cierto, pero parece que quita un poco la magia de esas noches de Copa. Intentaremos hacer que sea un mediodía mágico, no nos queda otra.

¿Qué respuesta espera de la afición?

Esto se tiene que llenar. Creo que la afición ha disfrutado mucho en las dos eliminatorias precedentes y va a responder. No hay excusas de nada. Les toca a todos venir al campo.

De las tres rondas que lleva, ¿en cuál ha sido en la que más ha disfrutado?

Hombre, el día del Getafe fue un día muy plácido y una fiesta para aficionados y equipo... Pero es el que el día del Calahorra yo metí un gol. Aún lo pienso y no me lo creo. Me da la sensación de que no la voy a olvidar nunca. Para mí fue el partido más difícil de los tres. Las condiciones del campo eran muy malas, hacía muchísimo frío y al fin y al cabo íbamos perdiendo. Se juntó un poco todo para que acabara siendo una noche perfecta.

¿Y la del Getafe? ¿Cómo la vivió?

El día del Getafe, tras el partido, recuerdo que los compañeros en el vestuario me decían: «Ostras Xavi, que habías venido, no sabíamos ni que estabas aquí». Son de esos partidos en los que un portero pasa desapercibido. No me llegaban, estuve todo el encuentro muy tranquilo.

¿Qué posibilidades tiene el equipo de meterse en cuartos?

Teniendo en cuenta que está el Covid por en medio y que ellos también tienen un calendario muy complicado, nosotros soñamos. No soy de decir un porcentaje, pero en el vestuario estamos todos muy ilusionados. Para mí la frase es: ¿por qué no?

Les hemos acompañado en los sorteos de dieciseisavos y octavos. Sobre todo en el primero vivieron una pequeña desilusión al no emparejarse con uno de los supuestos ‘grandes’.

En el sorteo en el que nos toca el Celta había muchas posibilidades de que tocara Real Madrid, Barça, Atlético o Athletic y nos dimos, entre comillas, un batacazo, pero eso también nos sirvió para pasar de ronda. Quizás te viene aquí el Madrid o el Atlético y ya estás fuera. Al final lo importante es saborear el momento que estamos viviendo.

Primera vez que jugarán con videoarbitraje. ¿Han recibido una clase exprés?

De momento no nos han dicho nada. Yo solo sé que si veo algo polémico hago la señal del VAR al árbitro y a ver si cuela (ríe). No sé si alguien nos vendrá a dar una clase o no. Lo único que tenemos claro es que fingir no nos va a servir de nada.

¿Cómo están las cosas dentro del vestuario? Parece que el brote de Covid está controlado.

Sí, de momento está todo parado. Los compañeros contagiados están en casa y tenemos la suerte que en el último control que nos hemos hecho no ha habido ningún positivo más. Esperemos poder llegar así al partido.

Está siendo un mes muy extraño. Jugaron el 16 de diciembre ante el Getafe, la semana pasada ante el Celta, pero llevan ya más de 30 días sin jugar en Liga.

Sí, en broma a René le digo: «Oye, que con la tontería en diciembre y enero he jugado más partidos yo que tú». En Liga creo que no jugamos desde el encuentro frente al Barça B. Seguir vivos en la Copa nos ha permitido al menos competir, porque si no sería ya demasiado tiempo parados.

¿Les preocupa que se les acumulen demasiados partidos?

Evidentemente. Somos conscientes de que vamos a tener que afrontar un mes jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo... Cuando llegue el momento es muy importante que el equipo tenga una buena condición física.

Más allá del paréntesis que está suponiendo para el equipo la Copa. ¿El objetivo de la temporada se ha desviado en algo?

Para nada. La Copa es un premio, un regalo, pero la Liga es donde tenemos puestas nuestras miras. Si se puede quedar primero, primero, y si nos metemos en play-off, hay que intentar ascender por esa vía. Ese objetivo no ha variado. Lo cierto es que no estábamos en nuestro mejor momento y la Copa nos ha dado algo de vida. Debemos aprovecharlo.

Nos encontramos en pleno mercado. ¿Cómo le sentó que el primer refuerzo del equipo fuera otro portero?

Se ha especulado mucho sobre si el fichaje de Carlos (Abad) se hacía porque el cuerpo técnico no confiara en René o en mí... Nosotros con el club ya lo habíamos hablado y estábamos de acuerdo en que trajeran otro portero. Trabajar tres es mejor que dos. Carlos ha venido para sumar y se ha adaptado muy bien.

Finaliza contrato este junio. ¿Se ha sentado ya a hablar con Messow?

Mi intención es seguir todos los años que pueda aquí. Siempre que quiera el club voy a estar a su disposición.