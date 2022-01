Alberto Casta ‘Canario’ no renuncia a nada ante el Valencia. El extremo palentino, uno de los intocables para Xavi Calm en el Atlético Baleares, confía en que el equipo pueda volver a una eliminatoria histórica y plantarse en cuartos de final de la Copa. "La Copa te brinda esas noches de ganar a equipos de Primera, eso la gente lo valora, hacía muchos años que no venían Primeras al Estadio Balear. Se generó ilusión con el Getafe y con el Celta no fue casualidad y esperando seguir dando sorpresas", ha apuntado.

