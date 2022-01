Gràcies Xavi

Dimecres dia 1 de desembre en el minut 93, a Calahorra, ja ens tornàvem a veure abocats a aquella dinàmica negativa i pessimista tan nostra. La majoria d’aficionats ja ens crèiem eliminats de la Copa com cada any, per la via ràpida. Però va arribar el gol de Xavi Ginard que ha fet que es comencin a sentir moltes veus que parlen de canvi de tendència i a creure que hem de mirar amb convicció guanyadora.

En Ginard ha estat com aquell Tom Tom que es va presentar fa deu anys com el primer navegador de cotxe. Aquell aparell ha salvat milions de matrimonis que, ara, ja no tenen necessitat de discutir sobre el camí correcte, i poden arribar a casa de forma relaxada. L’acció de Xavi ha salvat l’autoestima ‘balearica’ perquè ha tret de les converses blanc-i-blaves la visió dels patidors i pessimistes. Ara ja començam a adoptar la frase del nostre estimat Frederic quan diu que el dolor és inevitable, però patir és opcional. La Penya Jogo Bonito amb una visió premonitòria va anunciar que el seu lema d’enguany seria: Fora por! Aquest és el camí que ha de començar a desenterrar de davall de les pedres aquells seguidors blanc-i-blaus que s’ho estaven pensant. Després del partit de Calahorra, tots crèiem que contra el Getafe i el Celta no ho tendríem tan fàcil perquè en Xavi tendria un marcatge especial a pilota aturada. Naturalment, no va fer falta perquè guanyàrem sense necessitat d’èpica. Ara arribarà el València el proper diumenge, que ja ens agafarà amb la convicció que som capaços de qualsevol cosa i que el lloc real d’aquest equip és més amunt. Tant en Xavi Ginard al camp, com la Grada Popular ‘Xavi Delgado’ a l’afició, ens han de tornar a liderar cap a la victòria diumenge a l’Estadi Balear.