Xavi Calm, técnico del Atlético Baleares, se ha mostrado muy feliz este miércoles por el histórico pase a los octavos de final de la Copa del Rey. «Es mi mejor momento como entrenador, el otro día ya lo fue contra el Getafe y ahora otra vez. Estas cosas pasan pocas veces y hay que disfrutarlo, es un día mágico y especial», ha comentado en una abarrotada sala de prensa del Estadio Balear tras apear al Celta de Vigo (2-1).

El preparador catalán se ha felicitado porque su plan ha salido a la perfección para tumbar a todo un Primera. «Siempre te imaginas que empezarás bien el partido y que encajarán las piezas y nos han superado alguna vez, pero hemos estado bien, juntando las líneas. La segunda parte ha sido más difícil, pero hemos marcado enseguida después del empate con un golazo y luego nos hemos dedicado a defender. Hemos tapado bien las zonas en los que ellos acostumbran a hacer daño. Es más mérito nuestro que demérito del Celta», ha reflexionado. Calm ha querido resaltar el trabajo del protagonista de la noche. «Manel ha hecho un gran partido, como todos, porque si no, no puedes ganar a un equipo de Primera. Con los dos goles nos ha dado mucho y a la hora de descargar balón ha dado aire al equipo. Quizá durante la temporada no ha tenido los minutos que merecía, como otros. Estoy muy feliz por él», ha finalizado.