Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Celta de Vigo, admitió tras la eliminación de su equipo de la Copa del Rey que "no hay excusas" para justificar la derrota (2-1) porque "el Atlético Baleares nos ganó bien", dijo en conferencia de prensa. "Fue un partido muy trabado, muy disputado, que no me gustó, pero salió así. Queríamos pasar, pero el rival nos puso las cosas muy difíciles. Nosotros teníamos que regular los minutos porque el sábado jugamos ante la Real Sociedad. Intentamos manejarlo bien, pero ellos lo hicieron bien, e insisto, no hay excusas", señaló Coudet.

El técnico argentino aseguró que su equipo "no llegó" a la eliminatoria en Palma "de la manera ideal" y también admitió que tenían que "marcar la línea de juego" ante un rival de una categoría inferior, pero "no lo logramos", precisó. "Teníamos que regular las cargas (de trabajo) entre los futbolistas y por ello decidí empezar la segunda parte con cuatro cambios. Esa merma en el juego nos afectó, y a ellos el partido les salió muy bien, pero repito no es una excusa", remarcó Eduardo 'Chacho' Coudet.