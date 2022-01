Xavi Calm anuncia dos bajas por covid ante el Celta

«Estamos aquí para vivir partidos como este y hacérselos vivir a nuestra afición», ha señalado Xavi Calm, técnico del Atlético Baleares, ante el partido que les enfrentará mañana al Celta (19:00 horas) en el Estadi Balear correspondiente a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey: «Es un partido especial, en una competición diferente. Sabemos que será complicado pero tenemos la experiencia del partido de Getafe, que la gente disfrute y sea una fiesta».

«Volver a hacerlo bien y tener una noche especial es nuestro deseo, y queremos ponerlo en el campo», ha añadido el técnico, que ha elogiado al rival: «Espero un Celta de mucho nivel, tanto sin pelota como con balón. Arriesgan mucho, son valientes y aprietan con gente, ponen muchos jugadores por delante del balón en fase ofensiva. Viene de ganar en un campo tan complicado como el del Betis... Nos lo pondrán muy difícil y querrán el balón».

«Tienen un potencial ofensivo muy alto, meten muchos jugadores en posiciones intermedias, lo que dificulta la presión. Intentaremos que no nos generen dudas», ha explicado, y ha desvelado parte del plan para hacerles frente: «No podemos solo frenarles, hay que jugar en su campo y que sufran nuestras armas; tenemos que confiar en nosotros y en el plus que nos da la gente».

«A un partido pueden pasar muchas cosas, nuestras armas son la afición y la ilusión», ha destacado Calm, que es optimista: «Son partidos diferentes a la liga, de 90 a 120 minutos, pero de una emoción diferente. Creo que se iguala todo porque en un partido, aunque haya diferencia de categoría, pueden pasar muchas cosas. Depende de los minipartidos que hay en cada partido, si empezamos bien por qué no repetir».

«Si no quisiéramos pasar de ronda no sería una fiesta; sabemos que sería una sorpresa, pero queremos disfrutar del partido. Hemos entrenado a un nivel increíble, hemos vuelto con muchas ganas y predisposición buena y competiremos bien. La ventaja es la ilusión y ponerse el mono de trabajo para ganarse a la gente. Que ellos no estén acertados y nosotros aprovechar nuestras ocasiones», ha sentenciado con respecto a si se ven con posibilidades de pasar ronda.

«Prefiero no dar los nombres por su privacidad»

«El fútbol es para la gente, para que disfrute. Estamos aquí para vivir partidos como este y hacérselos vivir a nuestra afición», ha incidido Xavi Calm, que ha confirmado las bajas de los lesionados Olaortua y Alfonso y que «esta mañana en las pruebas de covid han salido positivo dos jugadores». «Prefiero no dar los nombres por su privacidad, pero saldremos con el equipo que creamos mejor para ganar el partido», ha concluido.