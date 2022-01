Eduardo, el Chacho, Coudet no se fía del Atlético Baleares. El entrenador del Celta ha recordado en la rueda de prensa previa al choque que el conjunto mallorquín se llevó por delante en la pasada ronda al Getafe con una goleada y ha asumido que le espera un duro encuentro copero. “Nos vamos a tomar el partido con la seriedad que merece. Prepararemos el partido para ser protagonistas y tratar de ganar, como siempre respetando al rival, pero pensando en lo que podemos hacer y generar nosotros”, ha declarado.

Coudet no ha escatimado, en este sentido, elogios hacia el adversario, que tiene recursos y variedad de registros. “Es un equipo que va bien en el torneo que está disputando. En los partidos que he visto ha variado, contra el Getafe, por ejemplo, jugó con tres centrales, pero normalmente juega con cuatro defensas”, ha explicado. “Es un rival de cuidado, que juega bien y está bien posicionado en la tabla en el torneo que disputa”, ha precisado.

El preparador celeste no ha dado pistas sobre el once que desplegará esta noche en el Estadi Balear que, ha afirmado, decidirá mañana. “Mañana vamos a decidir el once. Porque no pasaron 48 horas [del último partido]”, ha señalado. Y ha agregado: “Vamos a ver quiénes son los que mejor están y evaluar cosas hablando con ellos y, a partir de ahí, ver quién inicia”.

El Chacho ha confirmado que recupera a cuatro jugadores con respecto al último partido: Mallo, Murillo, Tapia y Galhardo. Aunque este último recibió esta misma tarde el alta médica, el técnico no lo ha descartado para la titularidad. “Creo que vamos a poder contar con él y si podemos contar con él es porque está preparado”, ha argumentado.

El técnico céltico se ha referido durante su comparecencia a la situación de Okay. Coudet ha elogiado la actuación del turco ante el Betis jugando como central y le considera “uno más” del plantel, pero ha reconocido que no sabe si va a concluir la actual temporada con el Celta. “Es un gran chico, un gran profesional y tiene condiciones, pero no es solo lo que yo desee. Están también los intereses del jugador y hace seis meses estaba fuera”, ha comentado.