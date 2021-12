El Atlético Baleares humilla al Getafe (5-0)

Las noches soñadas, en ocasiones se hacen realidad. El Atlético Baleares dio la sorpresa en el Estadi y apeó al Getafe de la Copa del Rey (5-0). El conjunto blanquiazul, con un doblete de Pedro Orfila en la primera parte y los tantos de Dioni, Manel y Vinicius en la segunda, arrolló al conjunto madrileño, lo manoseó y ninguneó a placer, para solventar, sin problemas, la segunda eliminatoria de la competición del KO.

Si frente al Calahorra fue Xavi Ginard quien se vistió de héroe, frente al conjunto azulón fue Orfila quien cogió el relevo. El defensa de 33 años, con un papel secundario esta temporada, anotó los dos tantos que inauguraron la victoria blanquiazul. Ya en el segundo periodo, con el Getafe totalmente vendido, Dioni, Manel y Vinicius Tanque sentenciaron para que el conjunto mallorquín, por segunda vez en su historia desde la temporada 61/62, se metiera en los dieciseisavos de la Copa.

Calm prácticamente no reservó a ninguno de sus hombres. Apostó por tres defensas puros y dos carrileros y brindó todos los galones bajo la portería a Ginard. Por su parte, Quique Sánchez Flores otorgó la batuta del juego ofensivo a Jaime Mata, quien ya resolviera con un triplete la pasada eliminatoria copera y además apostó por Santi, delantero procedente del filial azulón, para intentar dar la sorpresa.

El conjunto mallorquín saltó al verde del Estadi Balear espitoso, borrando de un plumazo las dos categorías que separan a ambos conjuntos y, de buenas a primeras, decidió pegar un golpe sobre la mesa cuando solo se llevan seis minutos. Vilarrasa colgó un balón al área desde el córner, Yáñez erró en la salida y dejó el balón muerto para que Orfila, con una semivolea, introdujera el balón entre los tres palos.

Al paso por el ecuador de la primera parte, los balearicos no se podían creer lo que su equipo les estaba brindando. Todas las oportunidades, hasta cuatro, llevaban el sello blanquiazul, Xavi Ginard era un mero espectador y los pupilos de Sánchez Flores no ocultaban su incomodidad ante un rival vigoroso. Al Getafe no le salía nada, absolutamente nada, y en el banquillo tampoco había alternativas para mejorar la situación. Para más inri, a la media hora, Cabaco vio la roja directa tras propinar un cabezazo a Isi Ros sin mediar balón de por medio, aunque bien es cierto que Cordero pudo equiparar la balanza con una fea entrada a Poveda con la que solo vio la amarilla.

Orfila decidió tomar todo el protagonismo y en una jugada prácticamente calcada a la del primer gol, Vilarrasa colgó un nuevo balón desde el banderín al punto de penalti y el veterano defensa blanquiazul hizo un remate espectacular para ponerla pegada al palo, imposible para Yáñez (min. 42).

El discurso no se alteró ni un ápice en la segunda parte. El monólogo blanquiazul era apabullante, rozaba incluso la grosería, ante un Getafe deshecho que no sabía ni dónde meterse. Todas las ocasiones eran de los locales, con un Isi Ros excelso en todas sus facetas. Al monólogo blanquiazul le dio continuidad Dioni, en el 67, al rematar a placer de cabeza un centro de Canario (3-0). Cuatro minutos después era Manel quien ponía el 4 a 0 tras aprovechar un error defensivo en la zaga madrileña. La manita llegó de la mano de Vinicius Tanque ya en el 90. El brasileño, que llevaba quince minutos sobre el verde, remató de cabeza un centro de José Fran. Una noche mágica, que el conjunto blanquiazul ya nunca olvidará.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: Xavi Ginard, Luca Ferrone, Ignasi Vilarrasa, Pedro Orfila, Armando (Florit, min. 74), Cordero, Canario (Dani Rigo, min. 85), José Fran, Isi Ros (Pet Coff, min. 69), Manel y Dioni (Vinicius, min. 74).

Getafe: Yáñez, Cabaco, Nyom, Florentino, Mata, Silva, Jankto, Poveda (Pablo, min. 79), Iglesias, Timor y Santi (Álvaro, min. 37).

Goles: 1-0: Pedro Orfila (min. 6). 2-0: Pedro Orfila (min. 42). 3-0: Dioni (min. 67). 4-0: Manel (min. 71). 5-0: Vinicius Tanque (min. 90).

Árbitro: Alberola Rojas.

Tarjetas amarilla: Santi García (min. 23), Isi Ros (min. 30), Chinchu (min. 33), Cordero (min. 36), Jankto, (min. 44),

Tarjetas rojas: Cabaco (min. 30), tras propinar un cabezazo a Isi Ros.

Estadio: Estadi Balear, ante 2.400 espectadores.