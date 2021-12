El Atlético Baleares ha anunciado este miércoles que pone a la venta las entradas para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey que les enfrentará al Getafe el próximo jueves 16 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio Balear. El club informa que desde mañana jueves a las 11:00 horas y hasta el domingo 12, solo será posible la venta online para abonados y, además de comprar su localidad, podrá adquirir también hasta un máximo de 4 entradas para presenciar el encuentro frente a un adversario de Primera División.

Los precios estipulados para los abonados para esta histórica eliminatoria a partido único son de cinco euros para los fondos Sur y Norte, diez euros para la tribuna principal y de quince euros la tribuna preferente.

Desde el lunes 13 de diciembre a partir de las 10:00 horas se liberarán los asientos de los abonados que no hayan comprado su entrada online, y se pondrán a disposición de la venta pública, sean socios o no. Desde ese momento en el que se liberen los asientos de las entradas de socios no vendidas, se podrán comprar tanto online, como físicamente en oficinas de Son Malferit en horario de 10:00 a 17:00 horas del lunes 13 al miércoles 15 de diciembre. El jueves 16, día del partido, solo se podrán comprar entradas online y en taquilla a partir de las 19:30 horas. Los precios para los no abonados son de diez euros para los fondos Sur y Norte, veinte euros para la tribuna principal y de treinta euros la tribuna preferente.