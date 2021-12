No se mordió la lengua ayer Xavi Calm al valorar la derrota del Atlético Baleares ante el filial del Sevilla. El técnico blanquiazul no quiso excusarse en el cansancio de la Copa en un mal encuentro de su equipo. «Físicamente no ha afectado, mentalmente puede ser. No tiene nada que ver el cansancio físico con lo que hemos visto hoy. Estamos para rendir y hoy no hemos jugado», explicó.

