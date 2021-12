No todo son alegrías en el seno del Atlético Baleares tras afianzar el pasado domingo el liderato, con su remontada en Tarragona, además de avanzar de ronda el miércoles de forma la épica en la Copa del Rey para cruzarse ahora con el Getafe de Primera División en la siguiente ronda. La inoportuna lesión del central Iñaki Olaortua trunca una semana casi fantástica justo antes de recibir mañana, al mediodía, al Sevilla Atlético en el Estadi Balear.

«En el último entrenamiento antes de ir a Calahorra, Olaortua tuvo un problema en la rodilla», aclaró ayer Xavi Calm en rueda de prensa. Sobre el central vasco, el técnico balearico aclaró que todavía «no se conoce el nivel de la lesión porque debe hacerse pruebas», asegurando que por ahora «está descartado» para el compromiso liguero ante el filial sevillista.

Siguiendo con el amplio parte de lesionados, Calm incidió en que Damián Petcoff «entrenó aparte, por precaución, pero llega bien al domingo». En cuanto al también centrocampista Miguel Ángel Cordero, el entrenador catalán aclaró que no participó en la Copa «por descanso».

«No estamos acostumbrados a tener partidos entre semana, pero tenemos que pasar página de la Copa porque está claro que no nos ayudará nada a ganar el partido del domingo», indicó Calm. Sobre el joven conjunto andaluz, el inquilino del banquillo del Estadi Balear subrayó que es un equipo que últimamente «está sacando buenos resultados, tras un empate y dos victorias».

Calm ensalzó también la importancia de «las dinámicas y el momento mental de los equipos, como vimos contra el Nàstic y en la Copa, que cuando pensábamos que no había nada más que hacer, pasó algo que no sucede normalmente». «Hay que saber aprovechar estos momentos por si después no llegan los resultados», finalizó el entrenador, natural de Castellar del Vallès.

Sexta vez ante un rival de Primera en la Copa

Patrick Messow valoró ayer positivamente el cruce en la Copa frente al Getafe. «Que venga un equipo de Primera al Estadi Balear es ilusionante y lo disfrutaremos sabiendo que ellos son los favoritos», señaló el director deportivo balearico. Los madrileños son el sexto rival copero de la máxima categoría que se mide a los blanquiazules tras Tenerife, Levante, Salamanca, Cádiz y Mallorca.