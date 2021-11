Nuevo partido en casa para el Atlético Baleares ante un rival, el UCAM Murcia, llamado a estar arriba desde el inicio aunque no está respondiendo a las expectativas. Tras sustituir a su técnico y poner al frente del equipo a un ilustre del fútbol español como Salva Ballesta, el técnico del Baleares Xavi Calm espera a un equipo que vendrá a disputarles la posesión en el Estadi Balear. "Es un equipo muy bueno en cuanto en cuanto a plantilla. El año pasado estuvieron a punto de subir de categoría. El otro día se vio un equipo mucho más agresivo frente al Nástic, que iba a buscar al equipo rival y que buscaba muchas situaciones de duelo. Con una semana más, el míster tendrá más tiempo de plantear una idea más agresiva, de ir a por el partido y creemos que vendrán aquí a por los tres puntos", ha explicado.

Precisamente sobre el técnico andaluz, Calm no ha querido a entrar a valorar sus declaraciones en las cuales ironizaba sobre que el conjunto blanquiazul no era "el Bayern de Munich". "Cada uno es libre de expresar su opinión. Ojalá fuéramos el Bayern de Munich. Nosotros lo que hacemos es trabajar cada día para intentar ser mejor equipo y esperamos que ellos lo noten cuando lleguen aquí", ha contestado.

"Enque no juega el Villarreal no lo hemos pensado en toda la semana, no hemos oído ningún comentario, estamos centrados en nosotros y si ganamos es verdad que los atraparemos, pero para nosotros lo importante es ganar", ha dejado claro acerca del hecho de que el filial groguet no juega este fin de semana y que una victoria ante el conjunto murciano les dejaría como líderes.

"Tenemos que buscar una circulación más rápida para encontrar más ventajas para nuestros puntas y extremos"

A punto de cumplirse un tercio de la competición, Calm se muestra muy contento con el trabajo de su equipo, aunque ha resaltado un aspecto que le gustaría que se mejorara. "En cuanto a intensidad, presión y duelos creo que estamos demostrando que somos un equipo que queremos, que tenemos ganas y que queremos ganar todos los partidos. Siempre se pueden hacer cosas mejores. Creo que la circulación de pelota puede ser más fluida. Tenemos que buscar un poco más esta circulación más rápida para encontrar más ventajas para nuestros puntas y extremos, que creemos que puede ser están recibiendo con mucha dificultad todavía", ha analizado.

Con el fichaje de Carlos Abad, el preparador blanquiazul cuenta con tres porteros en plantilla, una situación que define como "ideal". "El reglamento te lo permite y creemos que es lo ideal, por muchas cosas. Estamos muy contentos con René y Xavi, pero tener tres porteros te da mucho. Un jugador de campo puede ser polivalente y puede ocupar muchas posiciones, que los tenemos, como Pedro, Josep, Hugo o Álex, que pueden ir cambiando. En la portería eso no existe, es muy específico y creemos que tener tres porteros es mucha más garantía que tener dos. Eso no quiere decir que no estemos contentos con los que tenemos", ha destacado.

Por último, Calm ha analizado la eliminatoria de Copa del Rey que les enfrentará al Calahorra, que milita en el grupo I de Primera RFEF. "Es un rival complicado, que el año pasado también hizo una buena temporada. Nosotros tenemos la ilusión y la intención de pasar de ronda y prepararemos el partido para que así sea. Es un desplazamiento complicado, un desplazamiento entre semana, pero tenemos la plantilla preparada y consciente de que queremos pasar de ronda, pero cada cosa en su momento", ha concluido.

Homenaje a Nuha Marong

El delantero de Gambia, Nuha Marong, ex jugador balearico en la temporada 2018/19, recibirá un caluroso homenaje en los prolegómenos del partido contra el UCAM Murcia. A pesar de solo haber jugado una temporada con la camiseta blanquiazul, logró 14 tantos y 5 asistencias, siendo el máximo goleador de ese equipo.