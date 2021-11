El Atlético Baleares se queda con las ganas (0-0)

Ahora los blanquiazules siguen en su pugna por estar en lo más alto de la clasificación, a dos puntos, después de doce jornadas, un balance que invita al optimismo y que obliga a tener paciencia, sobre todo al constatar que el filial amarillo, dominador de este grupo, empieza a mostrar sus debilidades. Esto es una carrera de fondo y están bien posicionados para cuando llegue la hora de la verdad.

El encuentro ha sido intenso desde el principio, demasiado embarullado para los intereses de los de Xavi Calm, pero se podría haber despejado si Petcoff hubiera marcado de volea tras un saque de esquina que obligó al meta de los locales a hacer una soberbia intervención. Antes Olaortua había evitado que Mourad rematara en el corazón del área absolutamente solo y con René vendido.

El Atlético Baleares ha pecado de imprecisión en algunos momentos, sobre todo de Armando, que no ha estado fino. Ferrone, casi al final del primer acto, se ha colado en el área, pero su centro no ha encontrado rematador. La dinámica no ha cambiado demasiado en la reanudación, aunque han llegado ocasiones más claras. René ha despejado un buen tiro de Mourad y Vinicius ha enviado fuera un testarazo. Hasta que Canario ha probado fortuna desde la frontal con un chut que se ha estrellado en el larguero. El capitán no se lo podía creer.

Los visitantes sabían que era el momento de rematar la faena, pero se han quedado con las ganas. Ferrone ha realizado un mal control que le hubiera dejado solo ante el meta tras un gran pase de Dioni, hoy discreto.

El Alcoyano también ha mostrado los dientes, sobre todo con la entrada de Juli al césped, bien acompañado por Ángel Sánchez, mallorquín y canterano de Son Bibiloni que milita en el conjunto de los de Alcoi. Olaortua, otra vez, ha cortado un centro del propio Juli, pero su actuación se ha redondeado cuando ha metido la bota para despejar el remate, a bocajarro de Juanan, en el minuto ochenta y tres.

Justo en la otra portería el gol también ha estado cerca con un gran disparo de Vinicius que hecho brillar al veterano José Juan. Y cuando parecía que el choque había llegado a su fin, Orfila, que había entrado poco antes, se ha inventado un gran recorte para realizar un centro-chut que ha provocado la estirada del cancerbero del Alcoyano. No siempre se puede ganar en el último suspiro.

ALCOYANO: José Juan, Lillo, Primi, Blanco Carbonell, Juanan, Imanol, Antón (Javi García, min. 70), Andy (Juli, min. 59), Jona (Ángel Sánchez, min. 45) y Mourad.

AT. BALEARES: René Román; Luca Ferrone (Orfila, min.83), Olaortua, Carlos Delgado, Vilarrasa; Armando Shashoua (José Fran, min. 70), Cordero, Petcoff, Canario, Vinicius Tanque y Dioni (Manel Martínez, min. 83).

ÁRBITRO: Morales Moreno (Comité andaluz).

T. AMARILLAS: Carbonell (min.5), Dioni (min.23), Blanco (min. 35), Ferrone (min.63), Canario (min.70), Juli (min. 85)