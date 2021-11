«Hemos hecho un inicio de temporada muy bueno», ha señalado este mediodía Dioni, delantero del Atlético Baleares, tras el primer entrenamiento de la semana, olvidando ya el primer partido perdido de esta temporada, en Castellón el pasado domingo: «Algún día llega la derrota, pasa en todas las ligas, hasta a los equipos favoritos, esto es fútbol y hay veces que se puede perder aun jugando bien».

«En sensaciones el equipo se mereció más, pero esto es fútbol», ha añadido el delantero malagueño, que ha destacado el potencial del Atlético Baleares: «Somos un equipo muy competitivo que nunca se da por vencido e incluso el otro día que perdimos tuvimos la opción de haber empatado».

«Ellos hicieron un par de ocasiones y parece que te han hecho más, pero si analizas bien el partido creo que nosotros propusimos más que ellos, tuvimos la pelota, las ocasiones», ha explicado en relación al partido en Castellón.

«Creo que hay que estar contentos con la actitud del equipo, con todo lo que estamos haciendo y hay que seguir», ha sentenciado el goleador blanquiazul, que ha reconocido que el equipo tiene puesta su mirada en el líder Villarreal B: «A estas alturas de temporada sí es verdad que lo miramos, no nos vamos a engañar, miramos que perdió y era una oportunidad al menos de acercarte al primer puesto, a tres puntos. Ellos ahora lo tienen todo de cara, porque pierden y los demás pierden; están en esa dinámica que les sale todo bien. Nosotros vamos a seguir en la misma línea, trabajando bien y jugando bien. Castellón está totalmente olvidado y empezamos de cero».

El Atlético Baleares recibe el domingo a la Balompédica Linense. «Es un equipo bien trabajado, que son peligrosos arriba. Es verdad que el partido que jugamos en su campo fue un partido duro, pero no tiene nada que ver el partido de la pretemporada al de ahora, que ahí no teníamos ritmo», ha señalado Dioni, que ha recordado: «Veníamos de la pretemporada, que entrenábamos mañana y tarde y no había tampoco mucho físico, y no creo que se vaya a parecer nada a aquel partido».

Por último, ha destacado la importancia del regreso del público a los estadios, haciendo referencia al gran apoyo que reciben en el Estadio Balear: «Son el jugador número 12 y está claro que nos hacen falta para esos momentos complicados del partido, que siempre los hay y la verdad que pido que vengan, nos animen y estén con nosotros».