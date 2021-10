El Atlético Baleares sufre su primera derrota liguera en Castellón

Ficha técnica Castellón: Campos, Diori, José Mas, Sibille, Salva Ruiz (Moyano, m.82), Dani Torres, Carles Salvador (Borja Martínez, m.82), Kandoussi (Carrillo, m.72), Koné, César Díaz (Esquerdo, m.55) y Cubillas (Mario Barco, m.55). Atlético Baleares: René, Ferrone, Olaortua, Carlos Delgado (Pedro Orfila, m.29), Vilarrasa, Petcoff, Armando, Canario (Isi Ros, m.79), José Fran (Hugo Rodríguez, m.55), Manel (Dioni, m.55) y Vinicius Tanque. Goles: 1-0, m.20: Cubillas. 2-0, m.62: Mario Barco. 2-1, m.72: Vinicius Tanque. Arbitro: Ávalos Martos (C. Catalán). T. Amarillas: a Koné, Kandoussi, Esquerdo, Petcoff, Isi Ros y Sibille.

Salida correosa del Castellón, intentando meter en su área a un Atlético Baleares que ha aceptado el cuerpo a cuerpo. Los palmesanos han tenido la primera oportunidad, en una contra de José Fran que estrelló su zurdazo en el palo después de casi 30 metros de carrera.

El susto ha enfriado los ánimos del Castellón, que ha empezado a templar su juego. El partido, muy vivo, se ha ralentizado, hasta que el marroquí Bilal Kandoussi ha encontrado espacio como mediocentro para avanzar varios metros y meter un pase en vertical que ha aprovechado Cubillas (1-0, m.20).

Orfila ha entrado a la media hora por Carlos Delgado, que se ha tenido que marchar tras un choque de cabeza, en unos minutos en los que el Atlético Baleares se ha hecho con el mando tras bajar sus revoluciones un Castellón que ha dado un paso atrás para buscar la contra.

Defendiendo más cerca de su área, el Castellón ha dejado sin espacios al Baleares. Los de Palma solo llegaban al área local con centros desde los laterales. Un chut flojo de Canario y un balón desviado por Petcoff han sido sus ocasiones más peligrosas hasta el descanso.

Ha arrancado mejor, con más ambición, el Atlético Baleares en la segunda parte. Ha controlado el balón y el ritmo, destacando la aportación de un Vinicius Tanque más activo.

Un doble cambio en cada equipo ha reactivo a ambos conjuntos. El Castellón ha ganado aire para sus contras y su poder ofensivo el Baleares, que ha tenido el empate en los pies de Dioni el primer balón que ha tocado. Diori lo ha impedido en la misma línea de gol.

La injusticia del fútbol se ha escenificado minutos después, con el 2-0. Salva Ruiz ha robado un balón a los mediocentros del Baleares y le ha cedido el balón a Mario Barco, solo ante René (2-0, m.62).

Defendiendo cerca de su área, el Castellón se ha sentido fuerte ante un Baleares que no ha cejado en su empeño ofensivo. Una jugada por la izquierda, con Petcoff sacando un centro casi inverosímil desde la línea de fondo, ha acabado con el balón en la cabeza de Vinicius Tanque, que ha recortado diferencias (2-1, m.72).

Los minutos finales han sido un querer y no poder del Baleares, que ha buscado con insistencia huecos en la sólida defensa blanquinegra. No ha obtenido el premio deseado el once visitante, que ha sufrido su primera derrota en las diez jornadas que se llevan disputadas en la Primera RFEF.