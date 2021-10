No está teniendo el protagonismo que le gustaría, pero Pedro Orfila sigue al pie del cañón. El futbolista del Atlético Baleares, de 33 años, ha disputado hasta la fecha 104 minutos repartidos en seis encuentros. El defensa es consciente de la competencia que existe este curso en su puesto, pero Orfila no baja los brazos: “Cuando llegue la oportunidad he de estar preparado para el míster”.

“Me encuentro bien entrenando y trabajando para estar a disposición del entrenador. Hasta ahora he ayudado en lo que he podido. Cuando eres más joven estás más impaciente y quieres más minutos, pero con la edad vas ganando en tranquilidad. También hay que ser realistas y ver que en defensa el equipo está muy bien. Los dos centrales están siendo lo mejor cada semana” ha analizado el jugador asturiano.

Sobre el encuentro del próximo domingo ante el Sabadell, Orfila ha señalado que se trata “de un equipo rocoso” que no les pondrá las cosas “nada fáciles”. “Es un recién descendido de Segunda y tiene muchos partidos empatados. Es un conjunto rocoso y difícil de batir a quien le gusta llevar la iniciativa del partido. En principio es uno de los equipos que tiene que estar arriba porque cuenta con jugadores muy buenos. Quizás les está costando porque no son todo lo contundentes que les gustaría en área rival, pero somos conscientes de que va a ser un partido muy complicado”, ha resaltado.

El equipo, que ha vuelto a los entrenamientos esta mañana tras descansar ayer, se encontró con la buena noticia del retorno de Josep Jaume, quien vuelve a ejercitarse con el grupo tras superar su lesión de rodilla y acortar los plazos de recuperación.