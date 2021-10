El Atlético Baleares reacciona a tiempo frente al Costa Brava

Poco o nada se puede rescatar de una primera parte para el olvido en el Municipal de Palamós. El Costa Brava y el Atlético Baleares han ofrecido unos primeros cuarenta y cinco minutos tediosos, llenos de imprecisiones y faltos de profundidad. Los porteros eran meros invitados a un partido que se disputaba por todo, menos en las áreas.

Calm ha apostado, ante las bajas que arrastra, por repetir el mismo equipo que en las últimas semanas, concurriendo en la misma falta de soluciones. El Costa Brava, con poco que perder y mucho que ganar ante uno de los ‘gallitos’ de la categoría, le bastaba con mantenerse ordenado y desplegarse una vez superada la tímida primera línea de presión blanquiazul.

La puesta en escena hacía presagiar el partido que se iba a desarrollar. Balones en largo y muchas interrupciones por parte de ambos equipos. Armando y Petcoff no podían hacerse con el balón, mientras que Vinicius Tanque y Manel se peleaban por conseguir llevarse cada envío con escaso éxito. Canario y José Fran, que han intercambiado su posición varias veces, intentaban descolgarse por el centro buscando participar, pero lo hacían muy lejos del área.

El partido se jugaba al ritmo que querían los de Oriol Alsina, que a cada minuto que pasaba se sentían más cómodos. Llegaban de tres derrotas consecutivas, con una alarmante falta de gol y un agujero en su portería, pero veían que el Baleares no carburaba y que podían meter llegar a meterle mano. El primer aviso del partido fue suyo, cuando el electrónico marcaba el minuto treinta, con un tímido disparo de Galindo desde el borde del área que se marchó desviado.

El Baleares, mientras tanto, seguía empeñado en colgar balones laterales que no acaban en buen puerto. Ferrone era más incisivo que Vilarrassa por su banda, pero sin éxito, y desprotegiendo en exceso su banda. Aún así, Vinicius tuvo la más clara a la salida de un córner, pero no ha atinado en el remate en una acción que ha sido invalidada por fuera de juego.

Cuando los dos equipos ya consultaban al colegiado aragonés De Ena Wolf el tiempo para irse al vestuario, Xumetra, el incombustible futbolista de 35 años y ex de Primera División, se ha sacado un golazo de la chistera. En conducción por la banda izquierda desde su propio campo, ante la complacencia tanto de José Fran como de Ferrone, ha tirado de velocidad para, tras recortar hacia dentro, soltar un derechazo imparable a la escuadra izquierda de René, que nada ha podido hacer para evitar el primer tanto del encuentro en la que sido la última jugada del primer periodo.

No era merecido que el Baleares fuese perdiendo el encuentro, pero una genialidad del extremo de Estartit hacía que saltara la sorpresa en Palamós y encendiera las alarmas en el banquillo de Xavi Calm. Tras el paso por vestuarios, el Baleares seguía atascado en el terreno de juego. El equipo ha perdido la chispa de las primeras jornadas y no encuentra la manera de generar un juego fluido, pero no le perdía la cara al partido. Mientras tanto, el Costa Brava, crecido por la ventaja, no dudaba en acumular hombres en ataque, sin renunciar a un segundo gol que sería mortal para los intereses blanquiazules.

Tan solo una acción a balón parado podía cambiar el sino del partido. Y si en anteriores partidos las jugadas a balón parado condenaron al conjunto palmesano, hoy le han dado el gol del empate. Saque de esquina botado por Vilarrassa y Carlos Delgado, avanzándose a la defensa blaugrana, ha batido en el primer palo a Marcos y estableciendo la igualada en el marcador, un resultado más ajustado a lo visto sobre el verde.

Por delante quedaban más de treinta minutos y un nuevo escenario, con los blanquiazules mucho más incisivos y crecidos tras el gol. Calm movía el banquillo, dando entrada a Orfila por Olartoua e Isi Ros por José Fran. Y funcionaron, con el equipo más acertado en ataque. Primero ha sido Manel, con un disparo en 76 que ha repelido como ha podido Marcos. Y poco después ha aparecido Armando Shashoua para marcar el gol de su carrera.

Conduciendo desde banda izquierda, ha dejado atrás a dos rivales para encarar hacia el área. Allí, ha dejado sentado al central para luego soltar un fuerte derechazo ante el que nada ha podido hacer Marcos. El Atlético Baleares culminaba la remontada, más por fe que por juego, ante un Costa Brava que hacía aguas en defensa y que demostraba su posición en la tabla.

Sin apenas tiempo, los de Calm se han dedicado a que no se jugara más, otorgando la gran importancia que tienen estos tres puntos en un partido que, al descanso, hacía presagiar lo peor. Robles entraba al terreno de juego para blindar todavía más la defensa, aunque el Costa Brava no ha renunciado la victoria hasta el pitido final. El Atlético Baleares vuelve a ganar a domicilio, algo que no lograba desde la primera jornada, y continúa enganchado en la parte alta de la clasificación.