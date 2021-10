Xavi Calm: «El punto visto lo visto es bueno, no fue nuestro mejor partido»

«Vistas las ocasiones que han tenido ellos, creo que hay que dar el punto por bueno». Así resumió Xavi Calm, técnico del Atlético Baleares, el encuentro de su equipo ante el Linares. El preparador blanquiazul, que no ocultó su fastidio al término del encuentro, reconoció que su equipo «no estuvo bien» y analizó todos los errores que cometió a lo largo del encuentro.

«La verdad que el partido empezó bien, pero visto después el punto es positivo porque ellos han tenido ocasiones al final. No hemos estado bien, no ha sido nuestro mejor día, no conseguimos un ritmo rápido, hemos tenido errores técnicos en el pase, sobre todo en el último pase, y solo después del empate hemos empujado más, pero no hemos estado finos y hay que corregirlo», analizó el preparador catalán.

Xavi Calm también aseguró que el tempranero tanto de su equipo no benefició precisamente al Baleares y que el hecho de que fuese tan rápido afectó a su juego: «Puede ser que afectara, pero no debe ser así, debemos seguir compitiendo, tanto si marcas como si nos marcan. Estos detalles no deben afectarnos porque es una Liga en la que los detalles son importantes».

Ya para acabar, el preparador catalán analizó la expulsión de Dioni, quien se perderá el próximo encuentro frente al Costa Brava y la consideró injusta por cómo se dio: «Es una expulsión que no veo bien porque tengo gente delante y es una pena perder a Dioni para el siguiente partido».

Por su parte, Ignasi Vilarrasa, futbolista blanquiazul, también se refirió a la expulsión de Dioni y lamentó no poder contar con su compañero en el próximo encuentro: «La baja de Dioni es importante, no solo por sus goles, es un jugador importante por su trabajo. Está fastidiado porque el árbitro podría haberla dejado en amarilla. Notaremos su baja pero tenemos jugadores de gran calidad para suplirle».

Isi Ros consideró «justo» el empate sumado ante el Linares y aseguró que el encuentro estuvo dividido «por fases», en las que uno y otro equipo dominaron por momentos.