El Atlético Baleares desaprovecha el tempranero tanto de Dioni

¡Veinticuatro segundos! Ese es el tiempo que ha tardado este mediodía el Atlético Baleares en adelantarse en el marcador. Una ventaja que no ha sabido aprovechar el conjunto blanquiazul ante un Linares peleón, que nunca ha bajado los brazos y que ha conseguido empatar el encuentro en el inicio del segundo periodo. Lo que debía ser un partido plácido, se lo complicó el Baleares él solito (1-1) y dejó escapar dos puntos que pueden resultar fundamentales al final del campeonato.

A pesar de todo, el conjunto mallorquín sigue invicto, en su feudo y en el grupo. Habiendo sumado tres vitorias y cuatro empates que le mantienen en la parte alta de la tabla, ahora a tres puntos del líder, un Villarreal B que con un partido menos, se ve las caras esta misma tarde con el Sevilla Atlético.

El conjunto blanquiazul tiene fondo de armario. Así lo demostró Xavi Calm alineando sobre el verde un equipo competitivo y con saber estar, a pesar de afrontar el encuentro de este mediodía con hasta cinco lesionados: Josep Jaume, Cordero, Jesús Álvaro, Alfonso y el siempre imprescindible Hugo Rodríguez.

Enfrente se topaban con un rival que no atemorizaba especialmente. El Linares, tras el transcurso de las siete primeras jornadas, está metido de lleno en la lucha por la salvación. Hasta el momento ha ganado un único partido, empatado tres y perdido los mismos, unos números con los que no consigue escapar de la zona baja y que le mantienen en constante tensión. Tras la destitución de Alejandro Sandroni y el nombramiento de Alberto González, hace ahora tres jornadas, el equipo sigue sin experimentar ese cambio que se le esperaba.

Los de Xavi Calm saltaron al verde del Estadi Balear enchufados, o al menos así lo hizo el malagueño Dioni, quien a los 24 segundos robó un balón a la defensa andaluza, después de que Andriu cediera muy inocentemente al portero exbermellón Nauzat. El delantero blanquiazul interceptó la jugada, se llevó el balón por insistencia y lo introdujo al fondo de la red, poniendo el 1 a 0 en el luminoso cuando muchos asientos de las gradas todavía esperaban a sus ocupantes.

Quizás el hecho de encarar el encuentro tan pronto con dicha ventaja no benefició al juego de los mallorquines, quienes no fueron capaces de demostrar su superioridad ante un rival que hizo en todo momento lo que pudo. Se echó en falta mayor alegría por parte de los blanquiazules, que no sufrieron en labores defensivas, pero tampoco destacaron en las ofensivas. Por su parte, el Linares tuvo la posesión del balón, fueron capaces de llegar arriba, pero la falta de ideas y de profundidad les pasaron factura.

La única acción destacable en todo el primer periodo, más allá de gol, la firmó Fran Lara en el 38. El futbolista del Linares aprovechó un error de combinación en el centro del campo blanquiazul y probó a René Román con un disparo raso, seco, pero demasiado flojo. El meta gaditano interceptó el esférico con una sola mano, tras una gran estirada.

Armando fue el encargado de dar la primera sorpresa en el inicio del segundo periodo. El británico probó fortuna con un disparo desde la frontal que Nauzet detuvo, no sin problemas. Pero el Linares siguió sin bajar los brazos y como recompensa a todo ese trabajo, Castells igualó la contienda al rematar de cabeza una falta. Poco pudo hacer René ante el remate del futbolista andaluz, que totalmente solo en el punto de penalti, no encontró oposición alguna para colocar el balón al fondo de la re.

Las ocasiones se sucedieron para unos y otros, en una segunda parte mucho más abierta y en la que al fin el Baleares despertó de su letargo. Pero entonces se encontró el conjunto mallorquín con un Nauzet mucho más inspirado que desbarató las intentonas del rival y consiguió mantener la portería a raya hasta el final del encuentro, donde lo intentó Vinicius Tanque con una chilena que echó fuera el meta con la yema de los dedos. Las tuvo también el Linares, que no se amedrentó en ningún momento, pero Olaortua en dos ocasiones, la falta de puntería en otras tantas, y René en el último segundo del partido, ante un disparo a bocajarro de Sanchidrián, impidieron que el marcador se moviera.

La nota negativa en los últimos instantes la puso Dioni, quien fue expulsado con roja directa (min. 92) tras propinar una fea patada a un defensa del conjunto jienense. El malagueño se llevó por delante a Lolo Guerrero y el colegiado no tuvo dudas.

Ficha técnica:

Atlético Baleares: René Román; Luca Ferrone (Manel Martínez, min. 77), Carlos Delgado, Olaortua, Ignasi Vilarrasa; Petcoff, Armando Shashoua (Pedro Orfila, min. 77), Canario (Robles, min. 77), José Fran (Isi Ros, min. 59); Dioni y Vinicius Tanque.

Linares: Nauzet; Fede Olivera (Dani Perejón, min. 46), Cañete (Guerrero, min. 55), Andriu, Barbosa; Fran Lara, Marc Castells, Rodri; Carracedo (Copete, min. 46), Luis Castillo (Sanchidrián, min. 64) y Hugo Díaz (Jon Etxaniz, min. 69).

Goles: 1-0: Dioni (min. 1). 1-1: Castells (min. 55).

Árbitro: Gonzalo Romero (Comité catalán).

Tarjetas amarillas: Canario (min. 33), Vilarrasa (min. 68), Marc Castells (min. 78), Petcoff (min. 84) y Barbosa (min. 89).

Tarjetas rojas: Dioni (min. 92).

Estadio: Estadi Balear ante 2.500 espectadores

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo II de las Primera RFEF.