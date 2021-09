Isi Ros se siente de nuevo futbolista. El extremo del Atlético Baleares, que debutó de manera oficial con el conjunto blanquiazul el pasado sábado ante el Andorra, cree que lo peor de su lesión ya ha pasado y que poco a poco será importante en los esquemas de Xavi Calm. "Hacía mucho que no jugaba un partido oficial (desde marzo de 2020 con el Recreativo de Huelva) y se necesita tiempo y adaptación. Poco a poco sé que iré contando con más minutos y ayudando al equipo. Al final miras atrás y piensas, madre mía todo lo que he pasado... La lesión es dura, todo el proceso ha ido bien y no pienso en más. Estoy 100% seguro de que volverá el mejor Isi y de que ofreceré un buen rendimiento", ha explicado.

El jugador murciano es consciente del nivel de la plantilla y que será difícil hacerse con un hueco en el once. "Las sensaciones son buenas, ha tardado la espera para debutar pero sabía dónde venía y los buenos jugadores que hay, y cuando el míster lo decida estaré, sean los minutos que sea y estoy muy contento", ha apuntado en declaraciones recogidas por el club.

🎙 𝗗𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 @IsiRos7



⚽️ 𝗜𝘀𝗶 is 🔙 y vuelve a sonreír 😁 tras año y medio sin jugar un partido oficial



🗣 “Estoy seguro al 100% que volverá el mejor Isi. Contento por debutar y ayudar al equipo”



ℹ️ https://t.co/u696x0vH3v#ATACAM ⚪️🔵 pic.twitter.com/9ElJVlppeq — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) 22 de septiembre de 2021

Sobre el empate ante el conjunto andorrano, Isi considera que el punto fue justo con lo que se vio en el terreno de juego. "Si sales y encima se logra el 2-2 te vas a casa con buenas sensaciones, el equipo trabajó mucho y se merecía el empate y fue un buen punto en Andorra. Era lo que tocaba en un campo difícil donde pocos puntuarán. El Andorra juega bien, las cosas salieron así, llovió mucho pero tras trabajar se llevó un punto", ha analizado.

"Hemos jugado ya en dos de los campos más duros, con césped artificial y ahora viene lo mejor aunque siempre es difícil ante cualquier rival. Los filiales son una sorpresa, si el Betis B tiene el día te puede meter tres, así que hay que salir concentrado y regalarle los 3 puntos a la afición otro domingo», ha expresado acerca del duelo de este fin de semana ante el filial bético.