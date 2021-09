Alberto Canario no quiere ninguna excusa de su equipo para el duelo de este sábado ante el Andorra (17 horas/Footers). El capitán del Atlético Baleares cree que el equipo sabrá adaptarse a las condiciones del Prada de Moles, feudo del conjunto andorrano y que cuenta con césped artificial. "Está claro que sabemos la superficie que es y lo único que nos queda es adaptarnos, de nada nos sirve quejarnos. Tenemos que adaptarnos a ese complejo que tenemos que no solemos entrenar ni jugar en ese césped, pero en Cornellà el equipo supo jugar perfectamente y bueno, en Andorra no va a ser menos", afirma.

El 10 del conjunto blanquiazul espera un encuentro muy complicado ante un equipo que también está llamado a competir por estar en la parte alta. "Es una liga muy competitiva, estamos hablando de 8 o 10 equipos que tienen que estar entre los 5 primeros y el Andorra no es menos que los demás. Esperamos un partido muy difícil, muy complicado, en su casa, sabemos el tipo de rival que es, que le gusta tener el balón, pero bueno, con nuestra fuerza y nuestras cualidades y virtudes intentaremos sacar los tres puntos ahí", ha explicado en declaraciones recogidas por el club.

A pensar de contar con un día menos de descanso al haber jugado el domingo ante el Villarreal, a Canario no es algo que le quite el sueño: "A mí la verdad que me da un poco igual, el partido es en fin de semana, da igual sábado que domingo y lo importante es que cuando acabe el partido tengamos los tres puntos".

Canario también ha opinado sobre el empate de la semana pasada ante el filial 'groguet'. "Esta claro que jugar en casa para nosotros es sinónimo de querer ganar siempre, y contra el Villarreal B no iba a ser una excepción. Es verdad que nos esperábamos otro tipo de partido, pero entre el calor y que fue un partido de pocas ocasiones, de dos rivales que tenemos mucho empaque ya en la categoría, se notó", ha apuntado.

"Yo ya llevo bastante tiempo aquí y yo creo que ha sido de los partidos, o el partido en el que más calor he pasado, en el que más he sufrido en el campo y esperemos que semana tras semana vaya bajando este calor y que se vayan viendo mejores sensaciones del equipo", ha añadido.