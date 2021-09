Dioni ya marca las diferencias

«Cuando me he levantado no pensaba que marcaría tres goles, me conformaba con meter uno», confesaba con humildad tras su triplete ante el Albacete. A Dioni Villalba (Málaga, 1989) le ha bastado un solo encuentro en Palma para meterse a la afición del Atlético Baleares en el bolsillo. Sus palabras son toda una declaración de intenciones de lo que quiere hacer en su desembarco en la isla después de haber brillado en la anteriormente llamada Segunda B.

El delantero fue la gran estrella de los blanquiazules del estreno en casa en la Primera RFEF y por eso, tal y como publicó el club en las redes sociales, se llevó el balón firmado por todos sus compañeros. No era para menos. Tres de los cuatro goles que le endosaron a uno de los ‘gallitos’ de la categoría llevaron su firma y elevan la ilusión en este inicio de curso, en el que ya suma seis puntos de seis posibles. Es el primer ‘hat-trick’ de la historia de esta nueva categoría y amenaza con no ser el último.

Eso sí, el de la Costa del Sol no es de los que se pone medallas. «Es verdad que ha salido el partido redondo, pero han sido goles de empujarla y el otro de penalti», dijo ante los periodistas restándose mérito. Y tiene razón. A los cinco minutos ya había anotado desde los once metros tras una pena máxima cometido por el meta Rosic sobre Canario. El segundo se aprovechó de una fabulosa combinación entre el propio Canario y Hugo Rodríguez, con la complicidad de la empanada zaga manchega, para meter la bota. Y el tercero fue tras demostrar su olfato de ‘nueve’, tras el rechace de un disparo al larguero del omnipresente Canario. Los más de dos mil espectadores que acudieron al Estadio Balear se rindieron ante la efectividad del ariete. Dioni, que había sido suplente en la primera jornada en el triunfo en Cornellà (0-2), se reivindicó ante el técnico Xavi Calm, que había apostado por Manel Martínez para acompañar en el ataque a Vinicius en el primer duelo.

Dioni ha marcado goles toda su vida. Y el Atlético Baleares le ha fichado, procedente de la Cultural Leonesa, para que siga haciéndolo con su nueva camiseta. Sabe lo que es competir en Primera División, aunque ya ha llovido desde entonces. Fue con el Deportivo de Miguel Ángel Lotina que acabó descendiendo en la temporada 2010/2011. Fueron cuatro encuentros -uno como titular- para un total de 128 minutos. También ha jugado en Segunda, con la camiseta del Hércules -un gol- y Leganés, aunque la mayor parte de su prolífica carrera la ha pasado siendo una referencia en la Segunda B.

Sus estadísticas en el tercer escalón del fútbol nacional hablan por sí solas. Acumula la friolera de 141 goles en 328 encuentros en clubes en los que ha sido campeón, como el Racing de Santander y el Oviedo, con el que ascendió, aunque el curso que ha celebrado más dianas fue en el 2016-17, con 24, en las filas del Fuenlabrada. Ahora quiere acercarse a esa cifra como balearico. «En la Primera RFEF hay que correr mucho, no hay ningún equipo sobrado, el que corra y compita marca la diferencia», dijo. De momento, Dioni ya lo está haciendo.