"Sacar los tres puntos de Cornellà es lo más importante a estas alturas", ha comentado Xavi Calm de cara al primer partido del Atlético Baleares esta temporada, en la que se estrena en la Primera RFEF, ante el conjunto catalán el domingo a las 12:00 horas. Los blanquiazules saben que tienen que competir al máximo para sacar rédito de una visita difícil. "Volvemos a competir y sabemos que es complicado por las dimensiones del campo, pero tenemos que ir allí con las ideas claras de lo que nos podemos encontrar", ha explicado el técnico.

El inicio de la temporada es la primera piedra para poder mantener al equipo en las zonas de arriba como quiere el preparador. "Yo lo quiero ver siempre lo más arriba posible. Ganar todos los partidos es mi objetivo. Ganar primero en Cornellà y cuando acabe Cornellà, el Albacete y cuando acabe Albacete el Villareal. No vamos a pensar nunca en otro partido que no sea el que tenemos", ha declarado.

Para poder adaptar el equipo a las dificultades que se pueden presentar al domingo. "Hemos adaptado nuestro campo para aclimatarnos y simular situaciones de partido que sufriremos", ha detallado. El preparador del Atlético Baleares cree que el partido será muy intenso y con muchos duelos individuales. "Al ser pequeño hay que hacerse fuertes en la presión tras pérdida y estar activos en las segundas jugadas para poder ganarlas y generar superioridades", ha analizado. Además, ha dejado claro que equipo quiere ver ante el Cornellà. "Seremos valientes, pretendo defender lejos de nuestra área y cerca de la suya para tener que recorrer menos metros para llegar a la portería rival", ha manifestado.

Calm también le ha dado prioridad a la solidez defensiva conseguida en el último tramo del anterior año. "La fuerza del equipo la tenemos que tener como el año pasado, defensivamente tenemos que trabajar todos, tenemos que mantener el quipo junto, porque al final, si no estamos juntos, los jugadores ni recibirán la pelota ni podrán sentirse protagonistas, es un trabajo que hay que hacer previo para poder desequilibrar después", ha relatado.

Josep Jaume, única baja

Calm no está seguro de que once puede sacar en la primera jornada. "El entrenamiento del sábado siempre nos dice que jugadores vamos a poner. Claro que tengo cosas decididas, pero no está claro hasta después del último entrenamiento", ha recalcado. En el apartado de bajas, el catalán confirma la baja del central Josep Jaume tras sufrir una lesión ante el Manacor. "No estará disponible porque arrastra unas molestias después del último encuentro y no entrará en la convocatoria por precaución", ha confirmado.

El entrenador balearico se enfrentará a su antiguo club y siempre es especial volver a casa. "Me han llegado mensajes de gente de allí y siempre es una ilusión regresar donde te han tratado tan bien, pero lo que quiero es ganar y volver con los puntos a Mallorca", ha finalizado.