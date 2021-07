El Atlético Baleares por fin ha presentado al fichaje más deseado de esta temporada. Vinicius Tanque ha vuelto al conjunto blanquiazul porque era su prioridad como ya avisó al finalizar su cesión el curso pasado. "Mi palabra es más importante que un papel y ya dije que si no tenía la oportunidad en Cartagena, quería volver aquí", ha explicado el brasileño, que no ha escondido que su objetivo es ascender con el Baleares: "Quiero devolver todo el cariño que me han dado desde el club con un ascenso" ha matizado, además ha añadido que se siente muy feliz de volver al Estadio Balear. "Estoy muy feliz de estar y agradecer a todos el apoyo de todos antes de oficializarse".

El nuevo jugador balearico ha valorado gratamente el nivel actual de la plantilla que ha formado Patrick Messow. "Hay una gran delantera con Dioni y Manel, pero el nombre no lo es todo y a pesar del gran nivel, hay que trabajar mucho para ver lo que pasa", ha manifestado. Vinicius quiere quitarse presión con el tema de las cifras y se quita cualquier objetivo inicial. "Hay que ir partido a partido. No pongo cifra, a mi me gusta marcar en todos los partidos y ya veremos cuántos goles he hecho a final de temporada, pero insisto, si marca otro y ganamos estaré contento", ha relatado. Sabe que el objetivo es el mismo que hace un año y que hay que seguir la dinámica del año pasado. "El año pasado acabamos bien aunque no cumplimos el objetivo. Hay que intentar hacer lo mismo que hicimos para ascender a Primera RFEF", ha finalizado.

Junto a Vinicius Tanque ha comparecido Patrick Messow, director deportivo de la entidad que se ha mostrado muy feliz con la incorporación del ariete carioca. "Es un día muy feliz porque presentamos a Vinicius, un fichaje muy deseado, un jugador que conocemos bien por su campaña el año pasado con 11 goles, y el gol decisivo para clasificarnos para Primera RFEF", ha señalado. Además, el alemán no ha cerrado la puerta a acometer algún fichaje más . "Estaremos atentos al mercado. Actualmente tenemos 20 fichas y tenemos espacio para más gente, pero estamos tranquilos porque creemos que tenemos una plantilla bastante competitiva", ha comentado. Ante el desembolso realizado por el club, Messow asegura que es el año que más nivel tiene la plantilla. "Estoy seguro que es el mejor equipo que hemos hecho desde que estamos aquí".

La comparecencia ha estado enmarcada bajo le pretexto de la presentación de la nueva equipación del Atlético Baleares, que mezcla la modernidad con el estilo clásico que siempre ha acompañado la casaca blanquiazul. En el acto, han comparecido todos los integrantes más ilustres del club de Palma y se han enfundado la camiseta Vinicius Tanque, la capitana del equipo femenino, Marga Fullana y un histórico balearico, Joan Tauler.