El Atlético Baleares sigue trabajando en la confección total de su plantilla. Esta vez se ha presentado en la sala de prensa del Estadio Balear a las dos últimas incorporaciones, los defensas Josep Jaume y Jesús Álvaro. Hasta el momento el club blanquiazul ha afrontado diez fichajes, pero hay un nombre que sigue resonando en la mente de todos los aficionados balearicos: Vinicius Tanque. Patrick Messow ha dejado claro que la intención del club es intentar traer de vuelta al ex delantero del Cartagena. "Se ha convertido en un objetivo principal del club y ojalá vuelva, estamos trabajando en ello. Ojalá le podamos convencer para que se convierta en un jugador del Baleares", ha confesado el alemán a los medios de comunicación.

De hecho, el director deportivo blanquiazul se ha mostrado bastante optimista en la posible vuelta del ariete brasileño. "Tengo buenas sensaciones. Ahora mismo la prioridad es Vinicius Tanque", ha matizado. Sobre el mercado que ha hecho el club, se le ha visto bastante satisfecho con el trabajo realizado. "Estamos muy tranquilos, tenemos una plantilla bastante avanzada y estamos contentos con los fichajes, han venido todas las primeras opciones," aunque asegura que todavía pueden llegar más jugadores a la plantilla que dirige un Xavi Calm que ha vuelto a los entrenamientos. "Hay que estar atentos al mercado, puede ser que fichemos algo más como que no, estamos bien" ha razonado.

Sobre los dos últimos jugadores en llegar, Messow considera que son dos defensas de alto nivel y que aportarán mucho a la zaga del Baleares. "Creo que son dos jugadores que nos dan bastante, tienen muy buen trato con el balón. Estoy contento de poder contar con ellos, porque confiamos mucho en ellos y por eso están aquí" ha declarado. En el día de su presentación, Jesús Álvaro ha asegurado que las negociaciones fueron bastante fáciles y se llegó a un acuerdo de la manera más cómoda posible. "El Baleares es un sitio que me gusta, soy de Tenerife, mi familia está cómoda en la isla, nada más acabar en Córdoba las dos partes negociamos y fue fácil decidirme" ha manifestado el lateral de 30 años. También ha hablado sobre la figura de Xavi Calm, aunque lamenta no haber podido empezar a entrenar junto a él. "Tuvo el inconveniente del COVID el míster pero es un tío cercano, me llamó nada más firmar, tuvimos una toma de contacto, es amable y estoy contento de que ya esté con nosotros aquí. Desearle suerte al míster porque será la nuestra", ha matizado.

Por otro lado, Josep Jaume Busquets es un perfil de mucho futuro y salido de la cantera del Barcelona. El zaguero mallorquín ha insistido en que su idea era volver a Mallorca y que fue fácil aceptar la propuesta del Baleares. ""Me fui a Barcelona muy joven y tenía muchas ganas de volver a Mallorca. A un proyecto tan ambicioso no se le puede decir que no", ha aclarado. Tampoco ha querido olvidarse de su nuevo entrenador y ha alabado su metodología de trabajo. "Xavi Calm es un entrenador cercano y poco a poco conoceremos sus conceptos para disfrutar de cada entreno" ha concluido.