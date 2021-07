El Atlético Baleares 2021-22 ya rueda en el Estadio Balear. Tras la realización de las pruebas médicas, el conjunto blanquiazul ha realizado la primera sesión de trabajo de la pretemporada bajo las órdenes de Juan Vich, ya que Xavi Calm está apartado por su positivo en coronavirus aunque se encuentra en perfecto estado de salud. Tampoco ha estado en la sesión matutina el guardameta René Román que también se encuentra aislado por el mismo motivo. En su caso, el portero balearico podrá incorporarse antes a los entrenamientos que su entrenador.

Relacionadas Xavi Calm y René Román dan positivo por coronavirus

Un total de 22 jugadores se han vestido de corto para iniciar este año ilusionante en el equipo de Ingo Wolckmann, entre los que destacan las 10 nuevas incorporaciones y varios jugadores del Juvenil A. La primera sesión, como es habitual, ha sido suave y ha servido para entrar en contacto con el césped y el balón. Vich ha dispuesto un entrenamiento con mucha presencia de posesiones calmadas y alguna carrera continua para ir soltando piernas. El segundo entrenador del Baleares cree que lo importante a día de hoy es sentirse bien y empezar la temporada con buen pie. "Con ganas de coger buenas sensaciones desde el primer entreno para estar bien en el inicio de liga. Seguimos con la misma línea de trabajo y desde ya mentalizados en el partido de Cornellà que no será fácil. Al final la gente que ha venido es importante en la categoría", señala. El preparador mallorquín reconoce que se ha hecho una plantilla espectacular, pero cree firmemente que no está cerrada. "No queda mucho, queda acertar en las 2-3 posiciones que quedan y tendremos una plantilla espectacular. Lo que queda es trabajo de Patrick y Jordi, lo que venga aportará su granito de arena al equipo", especifica

Uno de los jugadores claves en el útlimo tramo de la temporada pasada, Manel Martínez lamenta que el año pasado no se consiguiese el objetivo, pero asegura que con trabajo, el equipo luchará por cotas altas. "Con muchas ganas e ilusión, al venir en enero ya no necesito periodo de adaptación. Conozco al cuerpo técnico y a muchos compañeros. El objetivo principal la temporada pasada no lo logramos pero acabamos bien, y eso me hizo que tuviera ganas de seguir en el proyecto, que es ambicioso", declara.