El Atlético Baleares ya conoce el camino que deberá seguir en la Primera RFEF. El Cornellá será el primer rival en el trayecto de la entidad blanquiazul en el inicio de la temporada fijado el 29 de agosto. Un partido donde tanto Xavi Calm como Roger se reencontrarán con viejos conocidos, ambos fueron integrantes del conjunto de las afueras de Barcelona durante 10 años antes de recalar en la Vía de Cintura la temporada pasada.

El primer partido en el Estadio Balear será el primer fin de semana de septiembre ante un oponente de entidad, el Albacete Balompìé, recién descendido y que buscará bajo la batuta de Rubén de la Barrera volver al fútbol profesional tras tres años seguidos en Segunda División. Curiosamente, el conjunto manchego fue el verdugo del Baleares en los playoff de la temporada 16-17 que se decidió con un gol en propia meta de Vallori en la prórroga del encuentro. En la tercera jornada, el club balearico volverá a ejercer de local ya que recibirá al Villarreal B, uno de los filiales más fuertes de España y que se ha convertido en un habitual de la zona alta de la categoría de bronce. Así, la entidad presidida por Wolckmann disputará dos partidos seguidos en casa en este inicio liguero. El campeonato regular acabará con la visita al campo del San Fernando.

🔴 OFICIAL | Estos son los calendarios COMPLETOS de la #PrimeraRFEF para la Temporada 2021/2022.



🗓️ Grupo 1⃣ | https://t.co/ejekhnWfCm



🗓️ Grupo 2⃣ | https://t.co/aiRM2Fu75d



🚨 ¡¡Guarda este tweet y no te pierdas un solo partido de tu equipo favorito!! #SorteoPrimeraRFEF pic.twitter.com/VEuq8iIMX5 — RFEF (@rfef) 20 de julio de 2021

Sobre el sorteo del calendario ha hablado Jordi Roger, el secretario técnico del club. El que fue entrenador del Atlético Baleares la temporada pasada ha sido claro con la exigencia de una categoría muy complicada. "Es pronto para saber quiénes serán los cocos, cuanto más miras los rivales más difícil es el grupo. Si miras el calendario cada partido es un partidazo, no tiene nada que ver con la Segunda B que conocíamos. Miras los rivales y no sabes quién estará arriba y quién abajo, siempre hay sorpresas por historia, estadio y afición, quien no está arriba y viceversa", comentó.

Además, habló del reencuentro del Calm y suyo con el Cornellá. "El sorteo ha sido caprichoso, primera jornada ir a Cornellà es un debut nostálgico, he estado 10 años en esa casa, vuelvo, me ha hecho ilusión pero es un campo muy difícil, ellos dominan bien las áreas y es un equipo muy competitivo. Me hace especial ilusión debutar allí, también a Xavi, hemos trabajado allí juntos", avisó el catalán.