Hugo Rodríguez, uno de fichajes del nuevo proyecto del Atlético Baleares, ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del Estadio Balear. Procedente del San Fernando, firma por dos temporadas, hasta junio de 2023. “Decidí el Baleares por la insistencia de Patrick (Messow) y Jordi (Roger). Me convenció el proyecto que se estaba realizando, las formas durante la conversación, la llamada de Xavi Calm y de excompañeros que tuve que me hablaron muy bien del club. Al final fue un compendio de muchas cosas. Es cierto que tenía detrás otros equipos potentes y fue una negociación difícil, pero nunca se sabe dónde uno acierta”, reconoció el nuevo extremo del conjunto blanquiazul en el día de su presentación.

Hugo Rodríguez atesora 325 partidos y 57 goles en la categoría de bronce. Se trata de un futbolista con desborde, gol y facilidad en el uno contra uno, además de poder jugar en ambas bandas. “Mi mejor virtud es poner mis cualidades al servicio del equipo. Puedes ser un jugador muy bueno pero si no las aportas al equipo dejas de ser tan bueno. Lo que me ha llevado a seguir estando en el candelero para llamar la atención es que persigo que el equipo se beneficie y consiga resultados. Hay que dejar el ego de lado, lo acepté hace tiempo y me ha ido muy bien” aseguró.

Cuestionado por el nuevo formato al que deberá hacer frente el equipo en la recién inaugurada Primera RFEF, Hugo se mostró contento: “El formato está muy bien porque al campeón debes premiarlo. Yo he quedado campeón y no he subido, ahora será merecido. Será una temporada bonita, de infarto cada semana. El objetivo ya lo veremos, pero de primera es ganar el primer partido y luego el segundo… En abril sabremos a qué aspira el Baleares. Hasta que no queden 10 partidos no se sabe a lo que aspira un equipo”.

El director deportivo del club, Patrick Messow, acompañó a Hugo Rodríguez en la presentación. “Su experiencia nos dará gol, asistencias, experiencia y se le ve con muchas ganas e ilusión. Ojalá podamos ilusionar a la gente, esa es la idea, en el club lo estamos, si podemos enganchar a la afición, mejor. El presidente cada año dice lo mismo: atacar. Quiere hacer un gran año y este tipo de fichajes lo demuestran. Cuando supimos que Hugo no seguía en San Fernando fue una sorpresa y contactamos enseguida, estuvimos tiempo tras él y las dos partes sabíamos lo que queríamos y fue más fácil de solucionar”, indicó el director deportivo del club.

Messow también se refirió a su nuevo ayudante en las faenas de la secretaría técnica: “Trabajo a gusto con Jordi, por eso lo hemos incorporado. Las decisiones las tomamos teniendo en cuenta la opinión de Xavi Calms y de Ingo, pero la responsabilidad en cuanto a los fichajes es mía. Le dije al presidente que no estaría mal una ayuda y contento estoy».