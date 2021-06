«Esta es mi casa. He puesto todo de mi parte, igual que el club me lo ha puesto fácil; así que no había duda. Ya son seis años aquí», ha señalado Xavi Ginard, en la rueda de prensa para oficializar su renovación por el Atlético Baleares. El de Artà cumplirá su sexto año en el equipo, en dos etapas: «Si hablamos de Segunda B, sí, supero a Fullana y Esteban, dos mitos del Baleares. Supero en temporadas, pero no en partidos que es imposible; y llegar a Biel Guasp...».

«La relación con René también lo ha puesto fácil. Trabajar en el día a día es fácil, René me lo puso muy fácil cuando yo jugaba y cuando lo hacía él, trabajando con respeto con el deseo de ambos de jugar, es lo mejor para el equipo», ha destacado Ginard sobre su competencia con el otro portero blanquiazul. «Me considero un jugador de equipo y que pone las cosas fáciles a los que están y a los que lleguen, soy cero problemático en el vestuario, juegue o no juegue, y quiero ayudar en lo que sea, sea capitán con brazalete o no», ha concluido.

«La calidad de equipos y cantidad que aspiran no ya a subir, sino a hacer campeón… son 8 o 9», ha destacado sobre el próximo curso. «Será una temporada bonita, cada domingo habrá un partidazo. Se ha puesto una competición interesante y la afrontamos con ilusión», ha añadido, y ha agregado: «Debemos ir con los pies en el suelo, se está trabajandomuy bien en fichajes y estructura de equipo, somos muchos equipos que quieren lo mismo. Hay que ir trabajando poco a poco».

Por último, ha destacado que el hecho de que continúe en el club buena parte de la plantilla y los fichajes realizados. «Me dice mucho la cantidad de renovaciones de este año, empezar de cero nunca es fácil, y los fichajes en cuanto a nombres tienen muy buena pinta. Estar en Mallorca es fácil y se integran fácil».

Ferrone: «El Atlético Baleares era mi prioridad»

Luca Ferrone también ha renovado por el Atlético Baleares, en la que será su tercera temporada. «Con lo difícil que es continuar en un club en Segunda B con los contratos año a año, la renovación fue una llamada de 10 minutos», ha afirmado el lateral derecho, quien ha destacado que el Baleares era su «prioridad». «Mi primera opción, quería darle continuidad al proyecto, he acabado la temporada muy satisfecho con el trabajo hecho, también por parte del míster Xavi Calm», ha señalado.

«Es mi casa desde hace dos años, tengo mi sitio en el vestuario, juego en un Estadio que es una pasada, tengo a mi familia, con un hijo de dos años y estoy a gusto aquí. Seguir aquí era lo mejor para todos», ha incidido el defensa, que reconoce que la pasada «fue una temporada complicada». «Caímos, pero nos supimos levantar y el bloque sale reforzado y es importante que se mantenga», explicó.

«Estamos ante una nueva temporada ilusionante, importante, donde nos acercamos al nivel de la Segunda A», ha indicado sobre la próxima campaña y la nueva Primera RFEF, de la que aprueba su sistema de competición: «Es lo más lógico, que el primero suba, es lógico por parte de la RFEF. Nosotros nos quejábamos de quedar primeros y luego no subir; es lógico premiar la regularidad de un equipo durante un campeonato. Ahora son 40 equipos en la tercera categoría del fútbol español y es justo que los dos primeros asciendan directamente».

«Tras dos años, asumo las responsabilidades que me tocan, sin salirme de mi papel; estoy capacitado, pero no voy a exceder. Hay gente como Xavi Ginard preparado para la capitanía. Lo fui en el Gavà con 20 años», ha concluido el lateral derecho.

Patrick Messow: «Estamos atentos al mercado para cerrarlo en días» «Con Luca y Xavi Ginard, desde el primer momento hubo contacto y las dos partes lo tuvimos claro. Contento de que lo arregláramos rápido. Contento de que sigan, con ellos serán las dos últimas renovaciones, ya que Cristian Pérez y Cañas no seguirán», ha destacado el director deportivo, que también ha hablado de posibles refuerzos: «Carlos Delgado es un jugador interesante y lo estamos valorando. Damián Petcoff, igual; jugador muy interesante. Son dos posiciones que necesitamos, mediocentro y central zurdo». «Estamos atentos al mercado para cerrarlo en días, para tener plantilla amplia y tranquilidad. La idea es que Xavi Calm tenga el primer día de pretemporada la máxima plantilla posible para trabajar bien. Siempre era un objetivo tener la plantilla lo más posible hecha, dejando algún hueco porque los últimos días de mercado siempre hay opciones», ha explicado Messow «En el tema de Cristian Pérez, siempre hemos estado contentos con el jugador... pero buscamos un central zurdo, le hemos dicho a Cristian que su etapa termina hoy, agradeciendo su trabajo. No hubo ningún problema con él, todo lo hizo muy bien pero es un capítulo nuevo», ha indicado Messow, que también ha explicado la salida de Cañas: «Con él lo hemos intentado durante semanas, con insistencia, con oferta de renovación que nunca habíamos hecho, pero no ha sido posible y hemos tomado la decisión de tirar adelante pensando en el club. Agradecemos el trabajo de Cañas; no es cuestión de contrato ni de dinero, es una cuestión de categoría, él quiere jugar en Segunda o Primera extranjera. Es lo que hay y toca tirar adelante y lo aceptamos». En cuanto a Vinicius Tanque, el club lo ha dado por perdido: «La situación de Vinicius es fácil: es jugador del Cartagena y pronto hará la pretemporada, buscamos el mejor sustituto posible y si nos sale mañana una buena opción lo ficharemos. La cesión la ha cumplido bien, pero sigue su situación normal». Por último, ha dado sus primeras impresiones sobre la Primera RFEF y cómo lo está notando el club ya en este mercado de verano: «Se nota que es una competición más fuerte, un mercado más reducido. No somos 102 equipos, teníamos competencia con Numancia, Marbella, Córdoba que siempre estaban en el mercado y ahora no. Se nota que los jugadores quieren venir al Baleares. La gente cree en nuestro proyecto ambicioso y es bueno para nosotros».