‘Keep Calm and Renovam’. Con este juego de palabras el Atlético Baleares celebró la renovación de Xavi Calm como técnico del Atlético Baleares para la próxima temporada, con opción a otra. El catalán, que ha firmado una hoja impecable de servicios desde que se hizo cargo del equipo en el mes de marzo –cinco victorias, un empate y una derrota– , no ocultó en ningún momento su alegría por permanecer en el club.

«Es un día muy feliz para mí por poder formar parte del nuevo proyecto de un club donde me siento muy identificado, me encuentro a gusto y desde el primer momento me valoraron mucho y han querido que siguiera, yo también quería seguir y es un día importante, así que ya toca pensar en la temporada que viene. Los dos queríamos lo mismo y cuando las dos partes quieren te pones de acuerdo», apuntó en rueda de prensa.

Calm dejó claro que se esperan cambios en la plantilla y que los futbolistas que buscan tienen que saber que llegan a un club «ambicioso». «Lo más importante es que el equipo siga rindiendo como este tramo final para que la afición se identifique con su equipo, que los jugadores se comprometan y sepan a dónde vienen, a un club con objetivos y aspiraciones», destacó.

El que fuera el primer entrenador, Jordi Roger, destituido por la mala racha del equipo, será la mano derecha del director deportivo Patrick Messow. Calm afirmó que la relación entre ambos es «muy buena» y está seguro de que «ayudará mucho al equipo»: «Tengo una relación muy buena a nivel personal, pero es que además es un gran profesional, conoce el fútbol, conoce el mercado y nos ayudará mucho, está identificado con el club y haremos un buen equipo de trabajo».

Por su parte Messow se congratuló de la renovación de Calm. «Era nuestra primera opción desde el principio» y no se marcó ningún objetivo deportivo para la próxima temporada en Primera RFEF. «Ahora toca descansar porque ha sido un año muy difícil e intenso. Hay que preparar el equipo y una buena pretemporada, eso de momento es mi objetivo y también del club. Queda mucho todavía y hemos aprendido que hay que ir poco a poco», reflexionó.