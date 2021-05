El Atlético Baleares tiene ante sí una oportunidad de oro para sellar, la temporada que viene, su presencia en la Primera División RFEF. La victoria ante el Villanovense sería el perdón también a una afición que, una temporada más, ha sufrido los infortunios de su equipo. Tras una primera fase más que titubeante, los de Xavi Calm quieren zanjar su objetivo y dar por cerrada, por fin, una temporada para el olvido.

El Estadi Balear acoge este mediodía (12 horas / IB3 Tv) un encuentro entre los dos primeros clasificados del Grupo V-D. El triunfo local supone el ascenso para el Baleares, sin embargo, una victoria visitante por tres goles o más, daría esa misma alegría al Villanovense. La balanza, a priori, se decanta a favor de los blanquiazules que, de perder, todavía podrán disponer de alguna posibilidad de salvar la papeleta en el último encuentro de la temporada frente al Mérida.

No se estrujará mucho la cabeza Xavi Calm para alinear a un once que tantas alegrías le ha dado ya en este tramo final del campeonato. Los cinco triunfos consecutivos que atesora su equipo son la hoja de ruta por la que volverá a apostar el técnico catalán, quien pese a la ventaja de jugar en casa, ante su gente, no se fía del rival que más en forma se encuentra en los últimos partidos.

De reojo, ambos equipos seguirán el encuentro que por la tarde disputa el tercero en discordia en la lucha por una plaza en la división del bronce del fútbol español. El Rayo Majadahonda recibe a las 18 horas a un Don Benito que ya tan solo se juega su orgullo ante el conjunto madrileño.