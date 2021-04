«Orsai es nostalgia del fútbol que recuerdo, el de los años 80 y 90, del líbero, de campos embarrados, de l’Atlètic de los años 80, un fútbol que ya no existe y no volverá». Así define Vicenç Amengual el libro ‘Orsai’ (Illa Edicions), una recopilación de sus artículos que cada lunes desde 2017 publica Diario de Mallorca en las páginas dedicadas a la información del Atlético Baleares.

Ante un aforo entusiasta y respaldado en el escenario por su amigo Miquel Vadell, presidente de la Penya Jogo Bonito, Amengual, presidente de la Federació de Penyes de l’Atlètic Balears, en un tono ameno y sin consultar ninguna nota, pasó a desgranar lo que pretende reflejar con los artículos publicados en este diario: «El club es familiar porque lo es su afición, es defensor de la cultura de Mallorca -argumento rebatido en el turno de preguntas por un balearico que lamentó que el nombre del estadio no aparezca como Estadi Balear, entre otras consideraciones-, hace club porque se ocupa de todos los equipos, desde el juvenil al femenino, y es defensor de la afición».

El título del libro tiene una explicación, según su autor: «Cuando de pequeño veía el fútbol por televisión con mi padre, la palabra que más me gustaba era orsai (fuera de juego). Me gustaba tanto que quise hacer un homenaje a mi padre y a todos los abuelos que nos metieron el gusanillo del fútbol en el cuerpo», señaló.

Amengual, que agradeció a su mujer, María Magdalena, y a Vadell «el esfuerzo de leer cada artículo antes de salir publicado», se detuvo en el origen de la rivalidad que existe entre el Atlético Baleares y el Mallorca, «un club que nunca nombro». «Hay clubes más importantes que nosotros que no nos entienden. Somos irreductibles, aquí estamos y no nos queremos mover», asegurando que la rivalidad entre ambos clubes procede de la primera vez que se enfrentaron, en 1920, el Baleares FC y el Mallorca, «un partido que no acabó porque se pegaron».

Amengual, que animó a escribir y a expresar sus sentimientos a más balearicos, puso colofón al acto, que fue presentado por el director del Foro Bellver, Pere Estelrich, con un «Força Atlètic, nos esperan días de gloria».