Entrevista virtual | Francina Armengol: ¿A quién van a presentar?

¿Qué tal doña Francina?

Se dice ¿qué tal Molt Honorable Presidenta de la Comunitat Autónoma de Balears?

Es que eso tiene muchas letras

Tantas como años pienso seguir en el cargo.

A ver, que las acabo de contar y me salen más de cincuenta letras...

Idò...

Cuénteme eso que dice de que el Govern va a avalar las hipotecas...

Eso mismo. No va a haber necesidad de buscar un avalista...

Pero me cuentan que eso ya lo hizo el PP de Matas y que los bancos nunca pudieron hacer efectivo el aval cuando hizo falta...

Ay, este Matas, ¡qué malo era! ¿Verdad?

¿Pero no va a pasar lo mismo?

Au, pregunte otras cosas que no tengo mucho tiempo.

Ha escrito usted a los militantes de su partido para decirles que piensa presentarse a la reelección como candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma...

Quite usted «como candidata». ¿A quién van a presentar esos pobres si no me presentan a mi?

Dice el PP que sus últimas medidas anunciadas no son más que una compra de votos a menos de un año de las elecciones...

Pues si es por ellos no necesito comprar nada. Menuda candidata tienen, ¿eh? Marga creo que se llama.

Dicen en cambio los de Unidas Podemos que su Govern tiene proyectos para volver a gobernar...

Son más majos. ¡Qué monos! Quieren otro Govern de coalición, para no perder cacho.

¿Perder cacho?

A veces me parece que es usted un poco falto, so pichón.

Més dice que su discurso dibuja un posible quinto pacto de progreso...

Normal. Tenga en cuenta que en Més han cambiado de dirigentes y hay bastantes que aún no han pisado moqueta mucho.

¿Hace falta que sea mucho?

Se necesita una solidez y una continuidad para llevar a cabo los proyectos.

¿Qué proyectos?

La hipoteca, la piscina, el coche, la caseta...