Los puntos sobre las uves | El dinero y los guisantes

¡Llega la crisis! ¡Llega la crisis! Preparémonos para ahorrar mucho y gastar poco. Básicamente para que los que tienen la pasta puedan volver a hacer negocio gordo dentro de unos meses. Muchas personas pensarán que ya está el rojo este despotricando, pero ni rojo ni despotricar. La cuestión es sencillamente aritmética. El precio del dinero ha subido, porque al haber menos dinero sube lo que hay que pagar por él; igual que cuando hay pocos guisantes. El problema es que la cantidad de guisantes puede descender por tempestades, heladas o, yo qué sé, cosas de esas que afectan a la agricultura. Pero el dinero no, el dinero no ha desaparecido como los guisantes, el dinero solamente ha cambiado de manos. Toda la pasta que no tiene la gente, no lo duden, la almacena la gentuza. Y cuando llegas a gentuza, te bajan los impuestos.